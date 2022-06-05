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    • Başrolde Yasak Elma'nın yıldızı ve Ekin Mert Daymaz var! Seni Kalbime Sakladım'ın ilk tanıtımı nefes kesti

    Başrolde Yasak Elma'nın yıldızı ve Ekin Mert Daymaz var! Seni Kalbime Sakladım'ın ilk tanıtımı nefes kesti

    Başrollerinde Sevda Erginci ile Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisinin ilk tanıtını yayınlandı. TRT 1'de yayınlanacak olan dizi, ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 09:45
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    Başrolde Yasak Elma'nın yıldızı ve Ekin Mert Daymaz var! Seni Kalbime Sakladım'ın ilk tanıtımı nefes kesti

    TRT 1 ekranlarında yaz sezonu yayınlanacak dizi hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak Kara Tahta ve Kasaba Doktoru dizilerini izleyicilerle buluşturan TRT 1, yaz sezonuna oldukça iddialı bir giriş yapacak.

    Merakla beklenen yapımlardan biri olan ''Civan Mert'' kod adlı dizi, geçtiğimiz gün sete çıktı.

    Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu ve yeni adı ''Seni Kalbime Sakladım'' olan dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı.

    Tanıtımı merak uyandırdı

    Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Sev Yapım imzalı Seni Kalbime Sakladım dizisi, tanıtım fragmanıyla merak uyandırdı.

    İzleyiciler tarafından sabrısızlıkla beklenen dizinin başrollerini Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Sevda Erginci ile Ekin Mert Daymaz paylaşıyor.

    Seni Kalbime Sakladım yakında TRT 1’de İzle

    Seni Kalbime Sakladım oyuncu kadrosu

    Temmuzun ikinci haftası yayında olması planlanan dizinin kadrosunda Mehtap Bayri, Osman Alkaş, Gülseren Gürtunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Berke Üsdiken, Ali Öner, Emre Taşkıran, Tarık Ündüz ve Derda Yasin Yanal yer alıyor.


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