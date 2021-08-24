Başrollerde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci var! Yalancı dizisi 2. fragmanı yayında...

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Show TV ekranlarının yeni dizisi Yalancı'dan 2. fragman yayınlandı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda başarılı isim Hülya Gezer'in oturduğu, senaryosunu ise Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin merak uyandıran teaser'ı yayınlandı.

Eylül ayında Show TV ekranlarına gelecek olan yapımın başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler de bulunuyor.

Yalancı 2. Tanıtım - Eylül'de Show TV'de İZLE

YALANCI KONUSU

Deniz (Burçin Terzioğlu) zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir (Salih Bademci) ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır.

Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Peki o gece ne olmuştur?

Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır. Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.