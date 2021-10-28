Başrollerde Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy var! Misafir dizisi ne zaman başlayacak?

Başrollerde Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy var! Misafir dizisi ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Misafir, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki Misafir dizisi ne zaman başlayacak?

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ı buluşturan FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan Misafir dizisi için heyecan dorukta.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın kaleme aldığı, ''Oasis'' dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Misafir, izleyiciler tarafından dört gözle bekleniyor.

Peki Misafir dizisi ne zaman başlayacak? İşte Misafir dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu...

MİSAFİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Misafir, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini konu ediniyor.

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Misafir, dizisi, 4 Kasım Perşembe günü ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Misafir 3. Tanıtım VİDEO

MİSAFİR OYUNCU KADROSU

İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen dizide; Hazal Kaya ''Gece'', Buğra Gülsoy ''Erdem'' ve Ozan Dolunay ise ''Giray'' karakterine hayat verecek.

Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra; Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler yer alıyor.