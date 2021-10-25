Başrollerde Sinem Ünsal ve Şebnem Bozoklu var! Elbet Bir Gün'ün yayın tarihi belli oldu

Başrollerde Sinem Ünsal ve Şebnem Bozoklu var! Elbet Bir Gün'ün yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün'ün yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 7 Kasım Pazar günü başlıyor.

Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz'un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı Most Production imzalı FOX TV'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün, büyük bir merakla bekleniyor.

Başrollerinde ''Mucize Doktor'' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk'ün yer aldığı Elbet Bir Gün dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor.

Biri zengin diğeri fakir iki kız kardeşin hikayesini ele alan sır ve gizem dolu Elbet Bir Gün dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan tanıtıma göre, Elbet Bir Gün dizisi, 7 Kasım Pazar günü itibarıyla FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Elbet Bir Gün 7 Kasım Pazar günü başlıyor VİDEO

ELBET BİR GÜN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil'in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır.

Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil'in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime'nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir.

Nesime ve Feride'nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir… Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet'in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…

Başrollerinde birbirinden başarılı oyuncular; Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk'ün yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Muhammet Uzuner, Helin Kandemir, Ömer Genç, Kenan Acar, Yağmur Özbasmacı Mermer, Zeynep Kaçar, Ulvi Kahyaoğlu, Osman Karakoç, Talha Karcı ve Değer Soysal Alp, Eylül Lize Kandemir, Serap Önder, Mustafa Egemen Almacı, Selen Şenay, Ecrin Moğultay, Tuana Karahan, Elif Polatoğlu yer alıyor.