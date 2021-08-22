Başrollerde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç var! Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Başrollerde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç var! Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizi Kanunsuz Topraklar'ın ilk fragmanı görücüye çıktı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizi, 1940'lı yıllarda geçiyor.

FOX TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek olan Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimlerine yaklaşık iki ay önce başlanmıştı.

Başrollerini Ramo dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in paylaştığı dizinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

Yapımını Gold Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi, 1940'lı yıllarda geçiyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

Büyük bir merakla beklenen dizi, Zonguldak'ın kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey'in kızı Gülfem ile madende işçi olarak çalışan Davut'un imkansız aşkını konu ediniyor.

Kanunsuz Topraklar dizisinde; Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Ali Erkazan, Mine Teber, Doğaç Yıldız, Arif Diren, Onur Kaya ve Ezgi Çelik gibi başarılı isimler yer alıyor.

EYLÜL AYINDA EKRANA GELECEK

Eylül ayında izleyici ile buluşacak olan Kanunsuz Toprakları dizisinin yayın günü ise henüz bilinmiyor.