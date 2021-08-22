Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
412.825
-0.61%
EXEN Coin
26.76
0.14%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Başrollerde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç var! Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

    Yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizi Kanunsuz Topraklar'ın ilk fragmanı görücüye çıktı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizi, 1940'lı yıllarda geçiyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başrollerde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç var! Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

    FOX TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek olan Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimlerine yaklaşık iki ay önce başlanmıştı.

    Başrollerini Ramo dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in paylaştığı dizinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

    Yapımını Gold Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi, 1940'lı yıllarda geçiyor.

    KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

    Büyük bir merakla beklenen dizi, Zonguldak'ın kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey'in kızı Gülfem ile madende işçi olarak çalışan Davut'un imkansız aşkını konu ediniyor.

    Kanunsuz Topraklar dizisinde; Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Ali Erkazan, Mine Teber, Doğaç Yıldız, Arif Diren, Onur Kaya ve Ezgi Çelik gibi başarılı isimler yer alıyor.

    Kanunsuz Topraklar Yeni Sezonda FOX'ta İZLE

    EYLÜL AYINDA EKRANA GELECEK

    Eylül ayında izleyici ile buluşacak olan Kanunsuz Toprakları dizisinin yayın günü ise henüz bilinmiyor.

    Başrollerde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç var! Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı #1

    Başrollerde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç var! Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir