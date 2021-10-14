Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli var! Destan'dan ilk tanıtım geldi

Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli var! Destan'dan ilk tanıtım geldi

Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı ATV'nin iddialı dizisi Destan'dan ilk fragman geldi. Tanıtımda ata binen ve ok atan Ebru Şahin, savaşçı rolüyle hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu ise Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Destan, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın paylaştığı Destan dizisi, Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesi konu ediniyor.

Yapımını Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilere imza atan Bozdağ Film'in üstlendiği ve tarihi dizi severler tarafından dört gözle beklenen Destan dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

''Hercai'' dizisindeki performansıyla kendine hayran bırakan güzel oyuncu Ebru Şahin, Destan dizisinde savaşçı Akkız rolüne hayat verecek.

Destan İlk Tanıtım VİDEO

DESTAN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

Sabırsızlıkla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yanı sıra; Teoman Kumbaracıbaşı, Burak Tozkoparan, Selim Bayraktar, Buse Meral, İpek Karapınar, Elif Doğan, Deniz Barut, Meltem Pamirtan ve Berk Erçer yer alıyor.