Başrolü eliyle itti! İşte Çağatay Ulusoy'un reddettiği dizi...

Televizyon ekranlarından uzak kalmayı tercih eden Çağatay Ulusoy'un geri çevirdiği son projenin "Yargı" olduğu öğrenildi.

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun rol aldığı Yargı dizisi kısa sürede seyircilerin kalbini kazandı.

Diziyle ilgili ortaya çıkan bir gerçek ise duyanları şaşırttı.

Dijital platformda yayınlanan projelerde rol alarak televizyon ekranlarına mesafeli duran Çağatay Ulusoy'a Yargı dizisinden teklif gittiği öğrenildi.

TEK SEZONLUK DİYE KABUL ETMEDİ

Çağatay Ulusoy'un Yargı'yı tek sezonluk bir iş olduğu için reddettiği iddia edildi. Ulusoy'dan konuya ilişkin açıklama gelmedi.