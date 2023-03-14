Baştan sona transparan! Dua Lipa'nın sosyal medyayı ateşe veren kombini... Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa transparan kombiniyle 6 milyon kişi tarafından beğeni topladı. Fiziğini gözler önüne seren Dua Lipa, sosyal medyaya damga vurdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sahne hayatı kadar sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

ABD ve İngiltere'de şarkılarıyla rekorlar kıran Dua Lipa'yı 87 milyon kişi takip ediyor.

27 yaşındaki Dua Lipa, sık sık paylaşım yaparak hayatını takipçileriyle paylaşıyor.

Transparan Dua

Fiziği ve güzelliği ile kombinlerini tamamlayan şarkıcı, son olarak transparan tercihiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Dua Lipa'nın Instagram'ındaki kareleri, 6 milyona yakın beğeni aldı.

Takipçilerinin gözlerini fal taşı gibi açan kombiniyle süzülen Dua Lipa, yine adından söz ettirdi.

İşte Dua Lipa'dan cesur kareler...