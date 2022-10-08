Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor

'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle tanınan, Survivor’daki başarılarıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, gönlünü Ayşe Aslan'a kaptırdı…

Survivor’un asi çocuğu Batuhan Karacakaya, aradığı aşkı buldu.

'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle de tanınan Karacakaya, Ayşe Aslan ile birliktelik yaşıyor.

Sevgili ile havuz keyfi

Çift, aşklarını sosyal medyada taşıdı. Karacakaya son olarak sevgilisiyle havuz keyfi yaptı.

Ayşe Aslan ise, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aslan, fotoğrafa sevgilisini de etiketledi.

Bazı siteler “Batuhan sevgilisi ile yatakta” yazdı

Ayşe Aslan'ın paylaşımını kendi hikayesinde yayınlayan Karacakaya ise fotoğrafa "Yüzmede yenildi üzgün" notunu düştü.

Ancak fotoğraf karesi bazı haber sitelerinde “Batuhan sevgilisi ile yatakta” olarak yayınlandı.

“Habercilik de bu değil insanlık da”

Bu haberlere sinirlenen Karacakaya, sosyal medya hesabından isyan etti.

Karacakaya, “Havuzda çekilmiş fotoğrafı yatak diye haber yapıyorsunuz. Siz nerede yatıyorsunuz bilmiyorum ama ben şezlongda uyumuyorum. Habercilik de bu değil insanlık da” diyerek sitemini dile getirdi.