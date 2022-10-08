Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.721
-1.72%
BTXN Coin
9.93
-7.62%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor

    'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle tanınan, Survivor’daki başarılarıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, gönlünü Ayşe Aslan'a kaptırdı…
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor

    Survivor’un asi çocuğu Batuhan Karacakaya, aradığı aşkı buldu.

    'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle de tanınan Karacakaya, Ayşe Aslan ile birliktelik yaşıyor.

    Sevgili ile havuz keyfi

    Çift, aşklarını sosyal medyada taşıdı. Karacakaya son olarak sevgilisiyle havuz keyfi yaptı.

    Ayşe Aslan ise, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Aslan, fotoğrafa sevgilisini de etiketledi.

    Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor #1

    Bazı siteler “Batuhan sevgilisi ile yatakta” yazdı

    Ayşe Aslan'ın paylaşımını kendi hikayesinde yayınlayan Karacakaya ise fotoğrafa "Yüzmede yenildi üzgün" notunu düştü.

    Ancak fotoğraf karesi bazı haber sitelerinde “Batuhan sevgilisi ile yatakta” olarak yayınlandı.

    Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor #2

    “Habercilik de bu değil insanlık da”

    Bu haberlere sinirlenen Karacakaya, sosyal medya hesabından isyan etti.

    Karacakaya, “Havuzda çekilmiş fotoğrafı yatak diye haber yapıyorsunuz. Siz nerede yatıyorsunuz bilmiyorum ama ben şezlongda uyumuyorum. Habercilik de bu değil insanlık da” diyerek sitemini dile getirdi.

    Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor #3

    Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor #4

    Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor #5

    Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor #6


    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Yasak Elma 150. bölüm 2. fragmanı: Ve Zeynep geri döndü...
    Medya

    Yasak Elma 150. bölüm 2. fragmanı: Ve Zeynep geri döndü...

    Görüş Bildir