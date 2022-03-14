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    Bavulunda eroinle yakalanmıştı! Çalıkuşu'nun Kamuran'ı Kenan Kalav'ın son hali şaşırttı

    Yeşilçam sinemasında bir dönemin ünlü aktörü Kenan Kalav, yıllardır yurt dışında yaşıyor. Çalıkuşu'ndaki Kamuran rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun son halini görenler, hayrete düşüyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 19:47
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    Bavulunda eroinle yakalanmıştı! Çalıkuşu'nun Kamuran'ı Kenan Kalav'ın son hali şaşırttı

    Türk sinemasının yakışıklı jönleri listesinde yer alan aktör Kenan Kalav, yıllardır gözlerden ve ülkesinden uzakta yaşıyor.

    Ekran macerasına zun zaman önce son veren oyuncu, Aydan Şener ile oynadığı Çalıkuşu dizisindeki Kamuran karakteriyle şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

    Adeta kendi kabuğuna çekilen Kalav, Barselona'da yaşadığı olaydan sonra ortalıktan kaybolmuştu.

    10 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

    Eşinin çiçekçi dükkânında çalışan Latif Deniz ile Kenan Kalav İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gitmek için yola çıktılar. Havaalanına adım atar atmaz polis tarafından "uyuşturucu bulundurmak" suçuyla gözaltına alındı.

    Kalav'ın ifadesine göre aktör kahve içerken, bavulunu check-in yaptırması için Deniz'e vermişti ve uyuşturucu yüklü bavullar onun adına kaydedilmişti.

    Kalav, Barselona'daki Gerona Hapishanesinde 10 yıl hapis cezası aldı.

    Yaklaşık beş yıl cezaevinde yattıktan sonra 1996'da şartlı tahliye edildi. Bu sürenin bitimi olan 1999 yılına kadar da İspanya'da kaldı.

    Bavulunda eroinle yakalanmıştı! Çalıkuşu nun Kamuran ı Kenan Kalav ın son hali şaşırttı #1

    SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI

    Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Kalav'ın son hali, görenleri şoke etti.

    Şimdilerde bir restoran sahibi olan ünlü aktöre "yıllar teğet geçmiş" yorumları yapıldı.

    İşte Çalıkuşu'nun Kamuran'ı Kenan Kalav'ın son hali...

    Bavulunda eroinle yakalanmıştı! Çalıkuşu nun Kamuran ı Kenan Kalav ın son hali şaşırttı #2

    Bavulunda eroinle yakalanmıştı! Çalıkuşu nun Kamuran ı Kenan Kalav ın son hali şaşırttı #3

    Bavulunda eroinle yakalanmıştı! Çalıkuşu nun Kamuran ı Kenan Kalav ın son hali şaşırttı #4

    Bavulunda eroinle yakalanmıştı! Çalıkuşu nun Kamuran ı Kenan Kalav ın son hali şaşırttı #5

    Bavulunda eroinle yakalanmıştı! Çalıkuşu nun Kamuran ı Kenan Kalav ın son hali şaşırttı #6

    Bavulunda eroinle yakalanmıştı! Çalıkuşu nun Kamuran ı Kenan Kalav ın son hali şaşırttı #7


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