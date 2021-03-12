Bay J, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde, Kerem Bürsin’e söylediği sözler sonrasında gündeme oturdu. Bay J'nin hayatı ve gerçek adı merak konusu oldu. Peki, Bay J kimdir?

Bay J, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde, '2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin’e söylediği sözler sonrasında gündem oldu.

Bay J'nin Kerem Bürsin'e yönelik yaptığı açıklama sonrasında ''Bay J kimdir, gerçek adı nedir? Bay J Kerem Bürsin’e ne dedi?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Peki, Bay J kimdir? Bay J kaç yaşında, gerçek adı nedir? Bay J Kerem Bürsin’e ne dedi?

ÖDÜL TÖRENİNDE NE OLDU?

Dün akşam düzenlenen Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde, 'ekranın en iyileri' belirlendi ve birçok ünlü isim ödüllerini aldı. Ödül töreninin sunuculuğunu ise radyocu Bay J, üstlendi.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, '2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü almak üzere sahneye davet edildi. Bursin konuşmasında, "İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar." ifadelerini kullandı.

Radyocu Bay J, Bürsin'e seslenerek, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" diye konuştu. Ünlü oyuncu Bürsin, hiçbir şey söylemeden salonu terk etti. Sunucu Bay J ile Kerem Bürsin arasında yaşanan gerginlik sosyal medyanın gündemine oturdu.

BAY J KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

7 Aralık 1970 yılında dünyaya gelen Bay J’nin gerçek adı Jerfi Benveniste’dir. İtalya vatandaşı Türk radyocu ve DJ olan Bay J, İtalyan bir baba ile Türkiye Yahudisi bir anneden dünyaya gelmiştir.

İtalyan okullarında okuyan Bay J, Boğaziçi Üniversitesi'nde beş yıl, daha sonra Mimar Sinan Konservatuvarı'nda iki yıl şan eğitimi almış ve opera solistliği yapmıştır.

1995-1997 yılları arasında UCLA California Üniversitesi'nde elektronik müzik eğitimi almış ve 1997-2000 yılları arasında 300'den fazla reklam filmi müziği ve radyo jingle'ı bestelemiştir.

1991 yılında Genç Radyo, 1993 yılında Klas FM, 1999-2001 arası Number One FM'in sabah programını sunan Bay J, 2001'den itibaren dokuz yıl boyunca Power FM'de program yaptıktan sonra 2010'da Virgin Radio'ya geçiş yapmıştır.

Geveze'yle birlikte konser verdikleri Fazla Mesai adlı müzik grubu çalışmalarına 2011'de son veren Bay J son olarak Ömür Gedik'le beraber HAÇİKO yararına konserler vermiştir.

Star TV'de yayımlanan ‘Benzemez Kimse Sana’ adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer alan Bay J, 2014 Eylül ayında vizyona giren 'Stajyer Mayfa' ve Ocak 2014 tarihli 'Tut Sözünü' filmlerinde rol almıştır.

Melodika seslendirme firmasında seslendirme yapan Bay J, çeşitli reklam filmlerinin dışında 2012 yılında vizyona giren Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminde de seslendirme yapmıştır.

Capital Radio Türkiye'de hafta içi her sabah 07:00 - 10:00 arası Bay J ve Arkadaşları isimli yayını yapmış ve 1 Ekim 2015 itibarıyla Capital Radio Türkiye'de son programını yapıp ayrılmıştır.

2019 nisan ayından itibaren Kral Pop Radyoda yayın yapmaya başlayan Bay J, 1999 yılında Selin Benvenista ile hayatını birleştirmiştir. 2004 yılında Eros adında bir çocukları olan çift, 2011 yılında evliliklerini sonlandırmıştır.