'Baya esnek çıktın' Melis Sezen bacaklarını bir indirdi, bir kaldırdı...

'Baya esnek çıktın' Melis Sezen bacaklarını bir indirdi, bir kaldırdı...

Melis Sezen'in verdiği cesur pozlar sosyal medyanın gündeminde oturdu.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Melis Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı.

İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlenen Sezen, ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi.

Melis Sezen'in asıl çıkışını yaptığı rol ise Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteri oldu. Milyonlar onu ihanetiyle tanıdı...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken Melis Sezen, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Melis Sezen'den bacak şov

1,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, yer aldığı bir reklam filminden kareler paylaştı.

Mini etekli kombinleriyle dikkat çeken Melis Sezen, bacaklarını açarak pozlar verdi.

Oldukça iddialı ve cesur görünen kareleri Instagram'dan paylaşan güzel oyuncu, beğenileri de kaptı.