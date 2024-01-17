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"Bayan Bacak" olarak tanıdık, son hali içler acısı! Faturasını ödeyebilmek için bakın ne yaptı

"Bayan Bacak" olarak tanıdık, son hali içler acısı! Faturasını ödeyebilmek için bakın ne yaptı Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer'in son hali yürek sızlattı! Ünlü oyuncu, faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi.