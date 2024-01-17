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Bir şirkette sekreterlik yapan Serpil Örümcer, 1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarına ilk adımını attı.
15 yaşındayken katıldığı yarışma sonrasında ise kendisine gelen teklifi reddetmeyerek şarkıcı oldu.
1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, şimdilerde zor günler yaşıyor.
Yardım bekliyor
Hayat mücadelesi veren Örümcer, son olarak elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi.
Kendi resimlerini 200 TL'den yardım amaçlı satışa çıkardığını söyleyen Serpil Örümcer 'Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı resimlerimi göndermek istiyorum' dedi.
71 yaşındaki Serpil Örümcer'in son hali yürekleri sızlattı.