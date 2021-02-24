Bayi Toplantısı filmi, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarından izleyenleriyle buluşacak. Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı Bayi Toplantısı filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Senaryosu İbrahim Büyükak tarafından yazılan komedi filmi Bayi Toplantısı, bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarından sinemaseverlerle buluşacak.

Televizyon izleyicileri, Bayi Toplantısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı.

Peki, Bayi Toplantısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı filminin konusu ve oyuncuları..

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu Bayi Toplantısı filmi, Konya, Antep ve Erzurum'dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen ve burada istemeden kendilerini bir maceranın içinde bulan üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü ele almaktadır.

Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı'nın yer aldığı Bayi Toplantısı filminin oyuncu kadrosu şu şekildedir: