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    BBC'de Manchester United'ı üzen hata: Özür dilediler

    Uluslararası haber kanalı BBC'de, haber bülteni sırasında ekranın altında bulunan ‘Manchester United çöptür’ Kj'si dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 09:59
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    BBC'de Manchester United'ı üzen hata: Özür dilediler

    İngiltere merkezli BBC'de Annita Mcveigh'in sunduğu dün saat 9.30'da yayınlanan haber bülteninde izleyenleri şaşkına çeviren bir an yaşandı.

    Ekranın altında 'Manchester United are rubbish' (Manchester United çöptür) ifadesinin yer aldığı KJ izleyicilerin tepkisini çekti.

    'Teknik bir aksaklık oldu' açıklaması

    Konuyla ilgili BBC'den yapılan açıklamada, "Test amaçlı KJ eğitimi sırasında, birkaç saniyeliğine canlı programa yansıyan teknik bir aksaklık oldu. Yayında ortaya çıkan bu durum için özür dileriz." denildi.

    BBC de Manchester United ı üzen hata: Özür dilediler #1

    Rastgele şeyler yazarken meydana geldi

    Haber bülteninin sunucusu Annita Mcveigh ise hatanın bir çalışanın KJ'yi kullanmayı öğrenirken ve rastgele şeyler yazarken meydana geldiğini söyledi.

    BBC de Manchester United ı üzen hata: Özür dilediler #2


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