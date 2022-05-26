BBC'de Manchester United'ı üzen hata: Özür dilediler

Uluslararası haber kanalı BBC'de, haber bülteni sırasında ekranın altında bulunan ‘Manchester United çöptür’ Kj'si dikkatlerden kaçmadı.

İngiltere merkezli BBC'de Annita Mcveigh'in sunduğu dün saat 9.30'da yayınlanan haber bülteninde izleyenleri şaşkına çeviren bir an yaşandı.

Ekranın altında 'Manchester United are rubbish' (Manchester United çöptür) ifadesinin yer aldığı KJ izleyicilerin tepkisini çekti.

'Teknik bir aksaklık oldu' açıklaması

Konuyla ilgili BBC'den yapılan açıklamada, "Test amaçlı KJ eğitimi sırasında, birkaç saniyeliğine canlı programa yansıyan teknik bir aksaklık oldu. Yayında ortaya çıkan bu durum için özür dileriz." denildi.

Rastgele şeyler yazarken meydana geldi

Haber bülteninin sunucusu Annita Mcveigh ise hatanın bir çalışanın KJ'yi kullanmayı öğrenirken ve rastgele şeyler yazarken meydana geldiğini söyledi.