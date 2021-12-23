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- Bebek yüzüne kanmayın! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali şoke etti
Bebek yüzüne kanmayın! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali şoke etti
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 17:08
- Güncelleme : 23.12.2021 - 17:15
1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Oyunculuk bölümünü bitirdi.
2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde, Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı Pelin'e hayat verdi.
Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler ve İstanbullu Gelin'de rol alan oyuncu, geçtiğimiz sezon Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Açelya Hemşire rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
Hayal Köseoğlu, şimdilerde başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Mahkum ile seyirci karşısına çıkıyor.
Mahkum dizisinde hayat verdiği Sasha karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu'nun özel hayatı merak ediliyor.
ESTETİKSİZ VE KİLOLU HALİ ŞAŞIRTTI
Hakkında araştırma yapanlar, Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz haliyle karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Şimdilerde fiziği ve verdiği cesur pozlarla gündemden düşmeyen Köseoğlu'nun estetiksiz ve kilolu halleri görenlerin ağzını açık bıraktı.
İşte Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali...