Behzat Ç. hayranlarına kötü haber! 2 oyuncu kadroda yok!

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayes'nin ilk okuma provası yapıldı.O 2 isim yeni sezonda yer almayacak.İşte o isimler..

Erdal Beşikçioğlu'nun başrölünü üstlendiği efsane dizi Behzat Ç. ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

BluTV ekranlarında yayınlacak olan dizinin kadosu şekillenmeye başladı.Geçtiğimiz gün yapılan okuma provasında dizi oyuncuları bir araya geldi.

"Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" olarak izleyiciyle buluşacak dizide sevilen 2 eski oyuncu yer almayacak.

2 isim kadroya yar almayacak

Behzat Ç.'nin sevilen karakterlerinden Ercüment Çözer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nejat İşler yeni çekilecek bölümlerde olmayacağını ve karaktere veda ettiğini açıkladı.

Behzat Ç.'ye veda eden bir diğer isim ise Harun karakteriyle tanınan ve büyük kitlelere ulaşan Fatih Artman oldu.Ünlü oyuncu dizinin yeni bölümlerine rol almayacak.