Behzat Uygur'un adaşı büyük oğlu 'benzersizliği' ile şaşırttı! İşte Jr. Behzat!

Behzat Uygur'un kendi adını taşıyan büyük oğlu, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Oğul Behzat Uygur'u görenler, "aileden kimseye benzemiyor" yorumunda bulunuyor.

Usta oyuncu Nejat Uygur'un oğlu ve Süha Uygur'un kardeşi Behzat Uygur, ekranların sevilen simaları arasında yer alıyor.

Tiyatro kariyerinin yanı sıra televizyonda sunduğu Buzda Dans, Ha Babam De Babam Show, Şahane Pazar, Şahane Cumartesi gibi eğlence programlarıyla tanınan Behzat Uygur, şimdilerde ekranlardan uzak.

Tiyatro dersleri veren Uygur, evli ve 2 çocuk babası.

1990 yılında hayatını birleştirdiği Çiğdem Uygur ile mutlu bir evlilik sürdüren Behzat Uygur'un, Nejat Uygur ve Behzat uygur adında iki erkek çocuğu bulunuyor.

27 yaşındaki Nejat Uygur, ailesinin izinden giderek oyunculuk kariyerini ilerletmeyi tercih etti. Birçok dizi ve filmde yer alan torun Nejat, sosyal medyada çektiği videolar ile de tanındı.

Abisi Behzat Uygur ise kendine başka bir yol çizdi.

İşte Jr. Behzat Uygur

Ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Behzat Uygur'un büyük oğlu Behzat'ı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Oyuncu Behzat Uygur’un kendi ismini taşıyan yönetmen oğlu Behzat Uygur, babasının izinden gitmedi.

Farklı bir sektöre adım atarak emlakçılık yapmaya başlayan Uygur, kardeşi kadar babasına benzemeyişiyle de dikkat çekti.

Instagram hesabını "behzatuygurjr" olarak kullan Behzat Uygur, şimdilerde 30'lu yaşlarında genç bir delikanlı.

İşte Jr. Behzat Uygur...