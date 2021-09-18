Belkıs Özener kimdir, kaç yaşında? Belkıs Özener ve Gönül Yazar kardeş mi?

"Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak" şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran Belkıs Özener, "Yeşilçam'ın görünmeyen sesi" olarak da bilinir. Peki Belkıs Özener kimdir, kaç yaşında? İşte bilinmeyenleri...

Yeşilçam filmlerinin efsanevi sesi Belkıs Özener, belgesellere konu olmuş, 300 filme sesini vermiş, sayısız ödülün sahibi görünmez bir dublaj sanatçısıdır.

81 yaşındaki usta sanatçı Belkıs Özener bu akşam Kanal D'nin müzik eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor.

Belkıs Özener kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli? Belkıs Özener ve Gönül Yazar kardeş mi? gibi soruların yanıtları izleyenler tarafından merak konusu oldu.

İşte Belkıs Özener hakkında merak edilenler...

BELKIS ÖZENER KİMDİR?

28 Mart 1940 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen şarkıcı Belkıs Özener, ses sanatçısı Gönül Yazar'ın kız kardeşidir.

Babası Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni annesi Fatma Hanım'ın üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Belgin Özener'in asıl adı Belkıs Özyenginer'dir.

Anne ve babası 2 yaşında iken boşanmıştır. Ablası Belma annesine, Gönül ablası da babasına verilince Belkıs da iki teyzesinin yanında büyümüştür.

1952 yılında Gönül Yazar'ın radyo sınavlarını kazanmasıyla birlikte Yazar'la beraber önce Ankara'ya, daha sonra İstanbul'a taşınmıştır.

MÜZİK KARİYERİ

Alaeddin Yavaşça, Zeki Duygulu ve Radife Erten'den dersler almış ve daha sonra bir ses yarışması kazanmıştır. 14 yaşındayken Sabite Tur Gülerman'ın alt kadrosunda ilk defa sahneye çıkan Özener, Tepebaşı Gazinosu'nda Perihan Altındağ'ın alt kadrosunda ise ilk yevmiyeli sahnesini yapmıştır.

Belkıs Yazar adıyla bir süre plak ve sahne çalışması yaptıktan sonra henüz 16 yaşındayken bir iş adamı Rauf Köksalan ile evlenmiş ve bu evliliğinden Benek, Bengü ve Barkın adlarında üç çocuğu olmuştur. Eşi ölene kadar 27 yıl evli kalmıştır.

Evlendikten sonra çok fazla sahne çalışması yapmayan Özener, 1967 yılında Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa 'Sinekli Bakkal' filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirmiştir.

YEŞİLÇAM'IN GÖRÜNMEYEN SESİ

100'ü Şoray'ın olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirmiştir. Yeşilçam'ın tarz değiştirdiği yıllarla birlikte mesleğini bırakmıştır. Eserleri 2006 yılında 'Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları' adlı albümde bir araya toplanmıştır.

300 kadar filmde yıldızlara sesini veren Özener'in hiç ummadığı bir olay onu sinemadan soğutmuştur. Belkıs Özener o olayı şöyle anlatmıştır:

'''Civciv Çıkacak, Kuş Çıkacak' adlı filmde Mine Mutlu'yu seslendirmiştim. Fakat bunun bir seks filmi olduğunu bilmiyordum. Ve o günden sonra bir daha sesimi kimseye vermedim.''

ÖDÜLLERİ

2004 - Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali-Dublaj Sanatçısı Onur Ödülü

2006 - 43.Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülü

2016 - İstanbul Flaş Gazetesi Onur Ödülü

ALBÜMLERİ

2006 - Yeşilçam Şarkıları / Sahibinin Sesinden

78'LİK VE 45'LİKLER

Unuttum Seni Ben / Açılan Bir Gül Gibi (Columbia - 1955)

Güller Arasında / Sevdası Zehir (Columbia - 1955)

Gözlerimin Yaşını Silemiyorum / Ağlarım Gülenim Yok (Grafson - 1963)

Gönlümde Hazan / Sabah Yıllardan Beri (Efes - 1966)

Derbederim / Seviyorum Seni Ben (Efes - 1966)

Seni Yalancı / Öyle Sevdim ki Seni (Efes - 1966)

Boş Kalan Çerçeve / Anneler Günü (Televizyon - 1969)

Ne Talihsiz Başım Var / Oy Oy Birtanem (Televizyon - 1969)

Eski Yuvana Dönsen Olmaz Mı? / Bu Ayrılık Ne Zor Şeymiş (Şençalar-1970)

Hayat İlk Sevgiyle Başlar / Bakınca Gözlerine - (Şençalar - 1970)

Çile / Hayat Sevince Güzel (Saner - 1972)

Bugünün Yarını Var / Olmaz Olsun Böyle Hayat (Şençalar - 1974)

FİLMLERİ VE DİZİLERİ (OYUNCU)

2003 - Yeşilçam Denizi (Tv Programı)

1956 - Saz Ve Caz (Sinema Filmi)

1955 - Şeyh Ahmed'in Gözdesi (Sinema Filmi)

FİLMLERDE SESLENDİRDİĞİ BAZI ŞARKILAR