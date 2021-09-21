Bella Thorne küvet pozlarıyla akılları baştan aldı! Çıplak pozlarını satarak 24 saatte rekor kırmıştı...

İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ABD'li oyuncu Bella Thorne, çıplak pozlarını satarak 24 saatte rekor kırmıştı. Thorne, bu kez de Instagram'dan paylaştığı küvet pozlarıyla dikkat çekti.

Amerikalı oyuncu Bella Thorne, cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Thorne, son olarak nişanlısı Bella Thorne'un yatakta çırılçıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

KÜVET POZUNU PAYLAŞTI

23 yaşındaki aktris, bu kez de 24,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından küvet pozunu sansürsüz bir şekilde paylaştı.

Thorne, paylaşımının altına, ''Akıl sağlığına ve kişisel bakıma öncelik vermek her zaman kolay değil, bazen gerçekten zor ama kendime bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatıp duruyorum.'' notunu düştü.

Genç oyuncunun sansürsüz küvet pozları yine büyük ilgi gördü. İşte Bella Thorne'un kısa sürede 600 binden fazla beğeni alan o pozları...

BELLA THORNE KİMDİR?

8 Ekim 1997 tarihinde Florida'da dünyaya gelen Bella Thorne, modellikle çocuk yaşta tanışmıştır. Thorne'a, ilkokul 1. sınıfta disleksi tanısı konmuştur. 2003 yılında oyunculuğa adım atan Thorne, Disney yapımlarında yer almıştır. Güzel model, 2007 yılında babası Reinaldo Thorne'u bir trafik kazasında kaybetmiştir.