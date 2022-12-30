Bella Thorne sevgilisiyle yataktan paylaştı, gözler fal taşı gibi açıldı! 'Yok daha neler'

Bella Thorne sevgilisiyle yataktan paylaştı, gözler fal taşı gibi açıldı! 'Yok daha neler'

ABD'li yıldız oyuncu Bella Thorne, sosyal medyadan paylaştığı karelerle dikkat çekti. Sevgilisiyle yataktaki hallerini yayınlayan Thorne, cesur paylaşımlarına devam etti.

Kariyeri dışında cesur tercihleri ve pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Bella Thorne, yeni bir paylaşım yaptı.

1997 doğumlu ABD'li oyuncu Bella Thorne dünyanın birçok yerinden hayrana sahip ve oldukça beğeniliyor.

Disleksi ile mücadele eden güzel oyuncu, oyunculuğun yanı sıra sosyal medyada içerik üretiyor.

Yatakta dudak dudağa

Biseksüel olduğunu açıklayan Bella Thorne, Instagram'daki pozlarıyla görenleri mest ediyor.

Dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran Bella Thorne, bu sefer yataktan bir kare yayınladı. Sevgilisi ile dudak dudağa poz veren Thorne, şaşırtmadı.

Fiziği ve güzelliği ile nefes kesen Bella Thorne 25 milyondan fazla takipçiye sahip...