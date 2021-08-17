Belleville Polisi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Belleville Polisi filmi konusu ve oyuncuları

2018 yılı yapımı komedi ve suç türlerindeki Belleville Polisi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Belleville Polisi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Rachid Bouchareb'ın oturduğu Belleville Polisi filmi, 17 Ağustos Salı akşamı ATV ekranlarına geliyor.

Başrolünde Omar Sy, Luis Guzman gibi isimlerin yer aldığı Belleville Polisi filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Komedi ve suç türlerinde film sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan filmde, 'Baaba' lakaplı Sebastian'ın çocukluk arkadaşı Roland, peşinde olduğu uyuşturucu çetesi tarafından öldürülünce Baaba, suçluları yakalayıp Roland'ın intikamını almak için Fransa'dan Miami'ye gider ve hikaye burada başlar.

Peki Belleville Polisi filmi konusu nedir? Belleville Polisi filmi oyuncuları kimler? İşte Belleville Polisi filmi konusu ve oyuncuları...

BELLEVILLE POLİSİ FİLMİ KONUSU

'Baaba' lakaplı Sebastian'ın çocukluk arkadaşı Roland, peşinde olduğu uyuşturucu çetesi tarafından öldürülünce Baaba, suçluları yakalayıp Roland'ın intikamını almak için Fransa'dan Miami'ye gider.

Burada yerel polis ile işbirliği yapan Baaba'yı zorlu günler beklemektedir çünkü Miami'de işler Fransa'da olduğundan farklı yürümektedir.

BELLEVILLE POLİSİ FİLMİ OYUNCULARI