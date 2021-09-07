'Ben Anadolu'yu ilelebet Türk'e yurt yapan Alp Arslan': Alp Arslan dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

'Ben Anadolu'yu ilelebet Türk'e yurt yapan Alp Arslan': Alp Arslan dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı Alp Arslan dizisinin ilk sezon tanıtımı yayınladı. Dizinin savaş sahneleri ve Arduç'un sözleri tanıtıma damga vurdu. İşte ilk tanıtım..

Geçtiğimiz sezon TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alp Arslan dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Sultan Alp Arslan'ı Barış Arduç, Alp Arslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı'nın canlandıracağı diziden ilk tanıtı geldi.

Fahriye Evcen'in "Akça Hatun" karakteri ile yer alacağı dizinin ilk tanıtımı, izleyenleri heyecanlandırdı.

İşte Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke gibi birbirinden ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizinin ilk tanıtmı..

Alp Arslan dizisi ilk tanıtımı VİDEO

ALP ARSLAN DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Emre Konuk'un yapımı üstlendiği, M.Çağatay Tosun’un yönetmenliğini yaptığı dizinin çekimlerine ağustos sonunda başlandı.

Eylül sonunda ise dizinin izleyicilerle buluşması bekleniyor. 3 sezon planlanan Alp Arslan dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu'nun yayınlandığı Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında olacak.