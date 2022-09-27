Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı! Cezayir tutuklanıyor mu?

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı! Cezayir tutuklanıyor mu?

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ikinci bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.İşte ikinci bölüm tanıtımı..

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam geçen hafta ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.İlk bölümü oldukça ilgiyle izlenen dizinin ikinci bölümü bugün ekranlara gelecek.

Başrollerinde Oktay Kaynarca ,Ebru Özkan ve Pelin Akil'in bulunduğu dizide Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever, Ragıp Savaş, Eren Vurdem, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Aslı Sevi, Kerem Kupacı ve Ziya Kürküt gibi isimlerde rol alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle reytinglerde üst sıralarda kendine yer buldu. Büyük bir beğeni toplayan dizinin ikinci bölümü ise merakla bekleniyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 2. bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm tanıtımı..

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı VİDEO