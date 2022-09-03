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Ben Bu Cihana Sığmazam 2. tanıtım: Oktay Kaynarca bomba gibi dönüyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. tanıtım: Oktay Kaynarca bomba gibi dönüyor!

Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in yeniden bir araya geldiği Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinden ikinci tanıtım geldi. Tanıtımdaki sahneler, dizinin daha fazla merak edilmesine neden oldu.