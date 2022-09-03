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- Ben Bu Cihana Sığmazam 2. tanıtım: Oktay Kaynarca bomba gibi dönüyor!
Ben Bu Cihana Sığmazam 2. tanıtım: Oktay Kaynarca bomba gibi dönüyor!
- 03.09.2022 - 13:33
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazsam, yakında ATV'de başlıyor.
Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi isimleri kadrosunda ağırlayan dizi, farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekecek.
Oktay Kaynarca'nın Cezayir'e hayat verdiği dizinin bir ve ikinci fragmanı, ekrana damga vurdu.
İkinci fragmanında Cezayir'in yaşadığı iki farklı hayat gösterilirken, EDHO'nun evi ise izleyenleri duygulandırdı.
EDHO'nun ardından yeni dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, seyircisini bir kez daha etkilemeye hazırlanıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. tanıtım...
Ben Bu Cihana Sığmazam 2. tanıtım İZLE