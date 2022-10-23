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- Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı! Cezayir çatışmadan nasıl kurtulacak?
Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı! Cezayir çatışmadan nasıl kurtulacak?
ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her Salı 20.00'de ekrana geliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı..
- 23.10.2022 - 15:36
ATV ekranlarında bu sezon başlayan yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam ilk 5 bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı.
Oktay Kaynarca'nın Cezayir karakterine hayat verdiği dizi her bölümüyle aksiyon ve heyecana sahne oluyor. Dizi her Salı yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Dizinin merakla beklenen 6. bölümü 25 Ekim Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.
Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İşe yeni bölüm tanıtımı..