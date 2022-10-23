Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
361.628
-0.12%
BTXN Coin
9.72
-1.31%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı! Cezayir çatışmadan nasıl kurtulacak?

    ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her Salı 20.00'de ekrana geliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı..
    • 23.10.2022 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı! Cezayir çatışmadan nasıl kurtulacak?

    ATV ekranlarında bu sezon başlayan yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam ilk 5 bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

    Oktay Kaynarca'nın Cezayir karakterine hayat verdiği dizi her bölümüyle aksiyon ve heyecana sahne oluyor. Dizi her Salı yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

    Dizinin merakla beklenen 6. bölümü 25 Ekim Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

    Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İşe yeni bölüm tanıtımı..

    Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm fragmanı VİDEO


    Valerien Ismael: Emeklerimiz boşa gidiyor
    Futbol

    Valerien Ismael: Emeklerimiz boşa gidiyor

    Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın
    3. Sayfa

    Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Görüş Bildir