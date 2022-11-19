Bendeniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bendeniz'in gerçek adı ne?

Bendeniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bendeniz'in gerçek adı ne?

Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konukları arasında 90'ların popüler ismi Bendeniz yer alıyor. Peki Bendeniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bendeniz'in gerçek ismi ne? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının sevilen eğlence programlarından Şarkılar Bizi Söyler, Hakan altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile izleyici karşısına çıkıyor.

Her hafta birbirinden ünlü konukları ve müzik konseptleriyle adeta izleyicileri büyülüyor.

Şarkılar Bizi Söyler yepyeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarıda yayınlanacak. Programın bu haftaki konukları ise Bendeniz, Buray ve İlker Ayrık olacak.

Şimdilerde 40'lı yaşlarının başlarında olan Bendeniz, 90'lı yılların önde gelen isimlerinden bir tanesiydi. Bu akşam müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Bu akşam izleyici karşısına çıkamaya hazırlanan Bendeniz'in hayatı merak konusu oldu. Peki Bendeniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bendeniz'in gerçek adı ne? İşte detaylar...

Bendeniz kimdir?

Gerçek adı Deniz Çelik olan Bendeniz, 1975'te İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. İstanbul Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra yükseköğretim için tekrar İsviçre'ye gitti.

Bir arkadaşının doğum gününde şarkı söylerken keşfedilen ünlü isim, bu şekilde müzik dünyasına adım attı. Türk pop müzik tarihinin 90'lı yıllarına damga vuran şarkıcılarından biri olarak ismini hafızalara kazıdı.

Bendeniz ilk albümünü 17 Aralık 1993 tarihinde Bendeniz I adıyla çıkardı. Albümündeki ilk hit parça "Ya Sen Ya Hiç" bir anda patladı ve albümün satışlarında hızla yükselme meydana geldi.

Aynı albümden "Ağlayayım mı?", "Kerime", "Ah Bir Dönsen" ve "Müjdeler Ver" gibi hit parçalar yayınlandı. İlk albümü ile büyük bir çıkış yapan Bendeniz'in bu albümü Türkiye'nin klasik albümleri arasına da girdi.

1994 yılında Harun Kolçak ile birlikte Biz adlı bir maxi single albümü yayınladılar. Albümdeki, "Elimde Değil" adlı parça yılın en iyi slow parçaları arasına girdi. 1995 yılında, Bendeniz II adlı ikinci albümünü yayınladı. Merakla beklenen albümden yayınlanan ilk parça "Neler Olacak" oldu. Ardından, Ümit Sayın'ın yazdığı "Gönül Yareler İçinde" adlı parça yayınlandı. Yılın en çok ses getiren slow parçalarından birisi oldu. Son olarak albümden "80 Günde Devr-i Alem" adlı hareketli parça yayınlandı. Albümün yarattığı büyük etkiden sonra albüm yılın en iyi albümleri arasına girdi. Bendeniz'in en iyi albümü olarak kabul edildi.

1996 yılında Bendeniz III albümünü yayınladı. Albüm Anadolu rock soundları içeren bir albüm oldu. Daha çok hareketli parçalar albümde yer aldı. Albümden ilk olarak slow parça ""Güvendiğim Dağlara Kar Yağdı" yayınlandı. Ardından, "Turnayı Gözünden Vurdum" ve "Sana Mı Kaldım" adlı hareketli iki parça yayınlandı.

1997 yılında, Volkan Akyol ile birlikte "Adını Koydum" adlı hit parçayı yayınladılar. 1998 yılında, Bendeniz'den adlı dördüncü albümünü yayınladı. Albümden, "Günahlar" ve "Başımın Belası" adlı iki hit parça yayınlandı. 1999 yılında Kurtulamıyorum adlı albümü yayınladı ve albümden sadece albümle aynı adı taşıyan "Kurtulamıyorum" adlı parça yayınlandı.

1 Kasım 2000 tarihinde Bendeniz Şarkıları adlı bir toplama albüm yayınladı. 2001 yılında, Zaman adlı yedinci albümünü yayınladı albüm için yeni bir ve albümden "Satmışım" ve "Güzeller Güzeli" adlı iki hareketli parça yayınlandı. 23 Ağustos 2003 tarihinde Demedim mi albümünü yayınladı ve albümden sadece albümle aynı adı taşıyan "Demedim mi" adlı parça yayınlandı. Daha sonra Aşk Yok mu Aşk (2005), Değiştim (2006), Olsun (2009) ve Benden İzler (2011) gibi albümlerle kariyerine devam etti.

20'li yaşlarında pop müzik piyasasında adını milyyonlara duyuran Bendeniz, Balıkesir Burhaniye Taylıeli'ndeki ‘Daidalos Butik Otel’e ortak oldu. Müzik kariyerine devam eden ünlü isim, hafta sonları otelde canlı müzik yapıyor.