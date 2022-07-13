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    Bengü o pankartı görünce hayranına hediye verdi...6 bin kişi şoke oldu!

    Konya'da 6 bin kişiye konser veren Bengü, bir hayranının isteği üzerine ayakkabısını hediye verdi. Hayranının yazılı pankartı ise seyircileri şoke etti.
    • 13.07.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 13:32
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    Bengü o pankartı görünce hayranına hediye verdi...6 bin kişi şoke oldu!

    1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen güzel şarkıcı Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine girdi.

    Güzel şarkıcı, bir yıl sonra kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

    Mutlu bir evlilik sürdüren Selim Selimoğlu ve Bengü çifti, geçtiğimiz kasım ayında ise Selim adını verdikleri oğullarına kavuştu.

    43 yaşındaki şarkıcı, şimdilerde ailesiyle birlikte verdiği mutlu pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturuyor.

    Son olarak şarkıcı Bengü, bayramda Konya Akşehir Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

    Ayakkabısını hediye etti

    Bir hayranının, "Ayakkabın keşke benim olsa" pankartını gören şarkıcı, sahne sonunda ayakkabı ve kıyafetlerini kulise çağırdığı sevenine hediye etti.

    Bengü, 6 bin kişiye fenomen eserlerini seslendirdi.

    Bengü o pankartı görünce hayranına hediye verdi...6 bin kişi şoke oldu! #1

    Bengü o pankartı görünce hayranına hediye verdi...6 bin kişi şoke oldu! #2

    Bengü o pankartı görünce hayranına hediye verdi...6 bin kişi şoke oldu! #3

    Bengü o pankartı görünce hayranına hediye verdi...6 bin kişi şoke oldu! #4

    Bengü o pankartı görünce hayranına hediye verdi...6 bin kişi şoke oldu! #5


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