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Bengü o pankartı görünce hayranına hediye verdi...6 bin kişi şoke oldu!

Bengü o pankartı görünce hayranına hediye verdi...6 bin kişi şoke oldu!

Konya'da 6 bin kişiye konser veren Bengü, bir hayranının isteği üzerine ayakkabısını hediye verdi. Hayranının yazılı pankartı ise seyircileri şoke etti.