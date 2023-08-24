Beni Affet dizisinin masum Bahar'ıydı! Gaye Turgut Evin son haliyle görenleri mest ediyor Bir döneme damga vuran Beni Affet dizisinde Bahar karakterini canlandıran Gaye Turgut Evin, son haliyle gündemde. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncunun Instagram pozları hayran bıraktı.

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Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan Beni Affet, ekranlarda izleyicilerle buluştuğu dönemde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Dizi, oyuncularıyla ve hikayesiyle izleyicilerin kalbinde özel bir yer edindi. Bahar karakteri ise, dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalarda kaldı.

Bahar karakterini canlandıran Gaye Turgut Evin ise son haliyle gündemde.

Güzelliğine güzellik katmış

Dizi sona erdikten sonra Gaye Turgut Evin, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam etti.

Son zamanlarda yaptığı pozlar ve günlük yaşam paylaşımlarıyla dikkatleri çeken oyuncu, eski Bahar imajının yanı sıra yeni haliyle de takipçilerini etkilemeyi başarıyor.

Gaye Turgut Evin'in Instagram hesabından paylaştığı pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

36 yaşındaki Gaye Turgut Evin, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Anaokulunda yaratıcı drama ve dans çalışmalarına katılarak oyunculukla küçük yaşta ilgilenmeye başladı. 2013 yılında ise Beni Affet dizisinden rol arkadaşı Deniz Evin ile evlendi.