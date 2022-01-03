Beni Bırakma dizisinin Tarık’ı baba oldu! İşte Emrah Akduman'ın bebeği ve eşi...

Beni Bırakma dizisinin Tarık’ı baba oldu! İşte Emrah Akduman'ın bebeği ve eşi...

Beni Bırakma dizisinde Tarık karakterine hayat veren Emrah Akduman, baba oldu. Bebeğiyle ilk karesini hastane odasından paylaşan Akduman, hayranlarından çok sayıda beğeni aldı.

ATV ekranlarında hafta içi her gün seyircilerle buluşan günlük dizi Beni Bırakma, izlenilen ve sevilen bir proje haline geldi.

600'e yakın bölümle seyircisinin karşısına çıkan dizide Emrah Akduman, Tarık rolüne hayat verdi.

542 bölüm boyunca dizide yer alan daha sonra yurt dışına giderek projeden ayrılan Akduman, seyircisini bir hayli üzmüştü.

Oyuncu ayrılığı sosyal medyadan duyurarak seyircisine seslenmiş ve "Başka karakterlerde görüşmek üzere" yazmıştı.

Genç oyuncu henüz herhangi bir projede yer almadı ancak ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşadı.

BENİ BIRAKMA'NIN TARIK'I BABA OLDU

2020 yılında Gökçe Mavuş ile evlenen Emrah Akduman, babalık sevincini ise 2022 yılının ilk saatlerinde yaşadı.

Gökçe Akduman, yeni yılın ilk saatlerinde kızı Adalina’yı dünyaya getirdi. 3 kilogram olarak doğan kızıyla ilk pozunu çeken Emrah Akduman’ın mutluluğu da yüzüne yansıdı.

"CANIM KIZIM YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE DÜNYAYA GELDİ"

Emrah Akduman yaşadığı duyguyu şu sözlerle ifade etti:

“Yeni yılın ilk gününde dünyaya geldi canım kızım. Hayatta tarifi mümkün olmayan en saf ve en güzel duygu. Hislerim tarif edilemez Allah her daim evladımın yanında olmayı ve Babalık görevimi en iyi şekilde yapmamı nasip etsin inşallah.

Tabii iki anneliğin ne büyük bir fedakarlık ve sabır olduğunu gördüm. Annelerin hakkı asla ödenmez.

Doğuma girdiğimde bunu çok daha iyi anladım. Sevgili eşim Gökçe öyle güzel bir anne ki… Kelimelerle anlatamam. Evladımızı vatana millete hayırlı bir birey olarak yetiştirmek için çabalayacağım.”