Euro
15.67
1.04%
Dolar
14.13
1.68%
Altın
875.00
0.69%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
625.680
2.93%
BTXN Coin
37.13
-0.16%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Beni Bırakma'nın yıldızı Kaderimin Oyunu'na geliyor! Güzel oyuncu diziye yepyeni bir heyecan katacak

    Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, sürpriz bir ismi oyuncu kadrosuna kattı. Son olarak Beni Bırakma dizisinde rol alan Esengül Aypek, Kaderimin Oyunu dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 18:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beni Bırakma'nın yıldızı Kaderimin Oyunu'na geliyor! Güzel oyuncu diziye yepyeni bir heyecan katacak

    Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, cuma akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

    Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren NGM Medya imzalı dizi, bir aşk hikayesini ve intikamı konu ediniyor.

    Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden izleyicileri sevindirecek bir transfer haberi geldi. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

    ESENGÜL AYPEK KADERİMİN OYUNU'NDA

    Son olarak Beni Bırakma dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Esengül Aypek, Kaderimin Oyunu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Aypek, diziye 11. bölümden itibaren dahil olacak ve 'Zuhal' karakteriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

    Beni Bırakma nın yıldızı Kaderimin Oyunu na geliyor! Güzel oyuncu diziye yepyeni bir heyecan katacak #1

    Beni Bırakma nın yıldızı Kaderimin Oyunu na geliyor! Güzel oyuncu diziye yepyeni bir heyecan katacak #2


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Berrak Yurdakul’un Birinci Dünya Savaşı'na ayna tutan kitabı: İki Cihanın Bekçisi
    Kitap

    Berrak Yurdakul’un Birinci Dünya Savaşı'na ayna tutan kitabı: İki Cihanın Bekçisi

    Görüş Bildir