Beni Bırakma'nın yıldızı Kaderimin Oyunu'na geliyor! Güzel oyuncu diziye yepyeni bir heyecan katacak

Beni Bırakma'nın yıldızı Kaderimin Oyunu'na geliyor! Güzel oyuncu diziye yepyeni bir heyecan katacak

Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, sürpriz bir ismi oyuncu kadrosuna kattı. Son olarak Beni Bırakma dizisinde rol alan Esengül Aypek, Kaderimin Oyunu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, cuma akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren NGM Medya imzalı dizi, bir aşk hikayesini ve intikamı konu ediniyor.

Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden izleyicileri sevindirecek bir transfer haberi geldi. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

ESENGÜL AYPEK KADERİMİN OYUNU'NDA

Son olarak Beni Bırakma dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Esengül Aypek, Kaderimin Oyunu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Aypek, diziye 11. bölümden itibaren dahil olacak ve 'Zuhal' karakteriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.