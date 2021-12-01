Beni Böyle Sev dizisi yeniden ekranlarda! Beni Böyle Sev ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beni Böyle Sev dizisi yeniden ekranlarda! Beni Böyle Sev ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alper Saldıran ve Zeynep Çamcı'yı buluşturan TRT 1'in en sevilen dizilerinden biri olan Beni Böyle Sev, yeniden ekranlara dönüyor. Peki Beni Böyle Sev dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Yayın hayatına 2013 yılında başlayan ve yayınlandığı döneme damga vuran diziler arasında yer alan Beni Böyle Sev dizisinden hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi.

Başrollerinde Alper Saldıran ve Zeynep Çamcı'nın yer aldığı TRT 1'in bir zamanlar en sevilen dizilerinden biri olan Beni Böyle Sev, tekrar bölümleriyle ekranlara dönüyor.

Beni Böyle Sev dizisi, bugünlerde dizi dünyasının en parlak oyuncularından Burcu Biricik ve Eda Ece'nin de henüz yolun başındayken yan rollerden birinde yer aldığı bir yapım.

Diziyi daha önce hiç izlemeyenler veya tekrar izlemek isteyen izleyiciler, Beni Böyle Sev'in yayın günü ve saatini merak ediyor. Peki Beni Böyle Sev dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BENİ BÖYLE SEV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayınlandığı dönemde izleyiciler tarafından çok sevilen ve hafızalarda yer edinen romantik komedi türündeki Beni Böyle Sev dizisi, 2 Aralık'tan itibaren hafta içi her gün saat 13:00'te TRT 1 ekranlarında olacak.

Yapımcılığını Çağrı ve Başak Bingüller'in üstlendiği, yönetmen koltğunda Cem Tabak ve Levent Türkan'ın oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran ve Zeynep Çamcı'nın yanı sıra Burcu Altın, Bala Atabek, Umut Kurt, Mert Turak, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur gibi isimler yer alıyor.

BENİ BÖYLE SEV KONUSU

Zengin ve yakışıklı, fakat gayet mütevazı Ömer (Alper Saldıran) ile öksüz büyümüş, ancak buna rağmen yaşam dolu bir genç kız olan Ayşem’in (Zeynep Çamcı) yıldırım aşkları uzun bir maceradan sonra evlilikle noktalanır.

Ancak evlilik, hayat mücadelesi içerisinde onlar için mutlu bir son değil, sadece bir başlangıçtır.