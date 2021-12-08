Benim Adım Melek dizisi ekranlara geri dönüyor! İşte yayınlanma tarihi...

Geçen sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 66. bölümü ile final yapan Benim Adım Melek dizisi, seyirciyle yeniden buluşacak. Peki, Benim Adım Melek dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TRT birbirinden iddialı yapımları seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Bazı yapımlar dikkati çekerken, bazıları ise uzun ömürlü olmayabiliyor.

Bu dikkati çeken ve beğenilen yapımlardan birisi olan Benim Adım Melek, Nehir Erdoğan ve Kutsi'yi buluşturdu.

İki başarılı oyuncunun bir araya geldiği dizi, 66. bölümde final verdi ve zevkle izleyen seyircisini üzdü.

Kutsi dizinin sona ermesinin ardından Hande Doğandemir'le yeni bir işe imza atarken, Nehir Erdoğan ise Sana Söz dizisine başladı.

Bu iki isim ekranlara verdikleri arayı kısa sürede sonlandırırken, Benim Adım Melek'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gaziantep'te çekien ve tüm yöre haklı tarafından sevilen dizinin, yeniden ekranda olacağı öğrenildi.

Peki, Benim Adım Melek dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı...

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT1 ekranında 66. bölümü ile birlikte Mayıs ayında final yapan dizi yeniden ekranlara dönüş yapıyor.

Kanal 7’den yapılan duyuruda; dizinin haftanın her günü akşam saatlerinde izleyici ile buluşacağı belirtildi. Pazartesi’den Cumartesi’ye dizi saat 21.15’te ekranda olacak. Pazar akşamları ise dizinin 22.20’de izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

9 Aralık Perşembe günü saat 21.15’ten itibaren Benim Adım Melek dizisini haftanın her akşamı Kanal 7 ekranında izleyebilirsiniz.