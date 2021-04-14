Benim Adım Melek dizisinde ayrılık! İkra öldü mü? Şifanur Gül hakkında bilgiler..

Benim Adım Melek dizisinde ayrılık! İkra öldü mü? Şifanur Gül hakkında bilgiler..

TRT 1 kanalında yayımlanan Benim Adım Melek dizisinin 61. bölüm fragmanı, izleyicileri 'İkra öldü mü? Şifanur Gül diziden ayrıldı mı?' sorularını sormaya yöneltti. Peki, Benim Adım Melek İkra öldü mü?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı Benim Adım Melek dizisi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Benim Adım Melek dizisinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümünde İkra ve Mithat, Alpay tarafından düğün günü bıçaklandı. Bu nedenle 'kim ölecek?' sorusu gündeme taşınırken, bu akşam yayımlanacak 61. bölüm fragmanında başrolün öldüğü görüldü.

Peki, İkra öldü mü? İşte, Şifanur Gül hakkında bilgiler..

BENİM ADIM MELEK İKRA ÖLDÜ MÜ, ŞİFANUR GÜL DİZİDEN AYRILDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin 14 Nisan Çarşamba günü yani bu akşam yayımlanacak 61. bölümü, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Dizinin tüm hayranları İkra ölecek mi? sorusuna yanıt ararken dizinin 61. bölüm fragmanında mezarlık sahneleri yer aldı. Bu nedenle Şifanur Gül’ün hayat verdiği İkra karakterinin ölmüş olabileceğini düşünen izleyiciler araştırmalarına başladı.

Benim Adım Melek dizisinin 14 Nisan Çarşamba günü ekrana gelecek 61. yeni bölümünde, Şifanur Gül’ün hayat verdiği İkra karakteri ölerek diziye veda ediyor.

ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

1995 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şifanur Gül, Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalını başarıyla tamamlamıştır.

170 cm boyunda ve 55 kilo olan Şifanur Gül, henüz çocuk yaşlarda oyunculuğa ilgisi ve yeteneği olduğunu fark etmiş ve bu nedenle çeşitli akademilerde ve sanat okullarında eğitim almıştır.

Güzel oyuncu, Berk Bakioğlu, Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Nevzat Can, Didem Aygün, Pervin Balcı, Sevgi Temel, Nur Yazar, Önder Atakanlı gibi oyuncuların yer aldığı Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Eylül karakterine hayat vermiştir.

Şimdilerde ise Benim Adım Melek dizisinde İkra karakterini canlandırmaktadır.

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