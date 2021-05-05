Benim Adım Melek final mi yapıyor, ne zaman? Sevilen dizinin final tarihi belli oldu

Benim Adım Melek final mi yapıyor, ne zaman? Sevilen dizinin final tarihi belli oldu

Başrollerinde Nehir Erdoğan ve sanatçı Kutsi'nin yer aldığı Benim Adım Melek dizisi, ekranlara veda ediyor. Dizinin sıkı takipçileri, Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? sorusuna yanıt arıyor.

Her çarşamba TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Benim Adım Melek dizisinden seyircilerini üzen haber geldi.

Yaz dizilerinin başlayacağı döneme girilmesi ve birçok yeni dizinin ekranlarda yerini almasıyla birlikte pek çok dizi final kararı aldı.

Reytinglerde düşüş yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Benim Adım Melek dizisi de final kararı alan diziler kervanına katıldı.

Final haberlerinin yayılmasının ardından dizinin sıkı takipçileri, "Benim Adım Melek final mi yapacak, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Benim Adım Melek final mi yapıyor, ne zaman? İşte detaylar...

BENİM ADIM MELEK FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Nehir Erdoğan, sanatçı Kutsi ve Şerif Sezer gibi isimlerin yer aldığı TRT1 dizisi Benim Adım Melek, başarılı geçen 2 sezonun ardından final kararı aldı.

Cem Akyoldaş'ın yönettiği Benim Adım Melek dizisi, bu akşam 64. bölümü ile ekranlara gelecek ve 2 hafta sonra 66. bölümle birlikte seyircisine elveda diyecek. Gaziantep'te çekilen başarılı dizi, yeni sezonda yayın hayatına devam etmeyecek.