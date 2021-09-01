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- Benim Adım Melek'ten sonra yeni rotasını çizdi! Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya'nın partneri oldu
Benim Adım Melek'ten sonra yeni rotasını çizdi! Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya'nın partneri oldu
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 18:13
2 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, geçen sezon final yapmıştı. Nehir Erdoğan, dram yüklü dizide başrolü Kutsi ile paylaşmıştı.
Dizinin final yapmasının ardından bir süre dinlenme fırsatı bulan ünlü oyuncu, yeni dönem için birçok dizi teklifi aldı. Sonunda kararını veren Nehir Erdoğan, Suçlu dizisinin kadrosuna dahil oldu.
ERKAN PETEKKAYA'NIN PARTNERİ OLDU
Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği yeni polisiye dizi Suçlu'nun erkek başrolü için başarılı oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaşma yapılmıştı.
Petekkaya'nın yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturacağı ve yeni sezonda Star TV'de ekrana gelecek olan dizide emniyet amirine hayat vereceği ortaya çıkmıştı.
Dizide Petekkaya'nın partneri için son dönemde ''Beni Çok Sev'' filmi ve ''Uysallar'' dizisinde rol alan Songül Öden'in adı geçmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadın başrol için Nehir Erdoğan ile anlaşma sağlandı.