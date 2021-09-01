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Benim Adım Melek'ten sonra yeni rotasını çizdi! Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya'nın partneri oldu

Benim Adım Melek'ten sonra yeni rotasını çizdi! Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya'nın partneri oldu

Son olarak Benim Adım Melek dizisinde başrolü Kutsi ile paylaşan Nehir Erdoğan'a, yeni dönem için birçok dizi teklifi gitti. Sonunda kararını veren ünlü oyuncu, Erkan Petekkaya'nın yeni partneri oldu.