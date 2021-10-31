Benim Hayatım dizi oyuncuları ve karakterleri

Benim Hayatım dizi oyuncuları ve karakterleri

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ile Genco Özak'ın paylaştığı ve bu akşam ilk bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluşacak olan Benim Hayatım dizisinin oyuncuları ve dizi karakterleri merak ediliyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yepyeni ve birbirinden iddialı yapımlar, televizyon ekranlarında boy göstermeye devam ediyor.

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Başrollerini Genco Özak, Nilsu Berfin Aktaş ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Benim Hayatım dizisi, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini konu alıyor.

Yapımcılığını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristi Bahadır Özdener'in üstlendiği, bir baba kızın dramını konu edinen Benim Hayatım dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor.

Savaş Özdemir, Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın yanı sıra; Esra Ronabar, Uğur Çavuşoğlu, Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Pelin Uluksar gibi isimlerin yer aldığı dizide kim, hangi karakteri oynuyor seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte Benim Hayatım dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

BENİM HAYATIM DİZİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

NİLSU BERFİN AKTAŞ (HAYAT ÖKSÜZ)

Hayat yirmili yaşların başında modacı olmak isteyen hırslı bir genç kızdır. Hayalleri için babasını da peşinden İstanbul’a sürüklemiştir. Asla pes etmeyen inatçı karakteriyle yaşından büyük işler başarmaktadır. Harisoğlu Holding’in düzenlediği yarışmaya katılması hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını değiştirecektir.

GENCO ÖZAK (ALİ ASLAN)

Ali, Harisoğlu holdingin bünyesinde çalışan idealist bir avukattır. Şirketin düzenlediği yarışmayı kazanan Hayat’ı görür görmez aşık olur. Türlü entrikaya ve kötülüğe rağmen aşkı için sonuna kadar mücadele edecektir.

SAVAŞ ÖZDEMİR (ÖKKEŞ ÖKSÜZ)

Ökkeş, kızının hayalleri için memleketini bırakıp İstanbul’a yerleşen gururlu bir babadır. İstanbul’da hayatta kalabilmek için gurur ve intikam arasında bir seçim yapacaktır.

ESRA RONABAR (HANDAN KORHAN)

Yılmaz’ın kız kardeşi, alımlı ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadındır. Aşık olduğu adamı kendisinden koparan abisini hiç affetmemiştir. Yıllar sonra karşılaşacağı büyük sürpriz aşk ve intikam arasında gelgitler yaşamasına sebep olacaktır.

UĞUR ÇAVUŞOĞLU (YILMAZ HARİSOĞLU)

Harisoğlu holdingi yıllardır başarıyla yürüten tavizsiz ve güçlü bir iş adamıdır. Hedefine giden yolda oğlunun bile gözünün yaşına bakmaz. Eski düşmanı Ökkeş’den intikam almak içinse elinden geleni yapacaktır.

NİLÜFER AÇIKALIN (ŞAHESTE HARİSOĞLU)

Yılmaz Harisoğlu’nun eşi, güçlü ve otoriter bir kadındır. En büyük derdi ailesini bir arada tutabilmektir. Kocasının ilgisini kaybetmeye başladığını hissettiğinde onu kaybetmemek için sonuna kadar savaşacaktır.

ALİ BURAK CEYLAN (UFUK HARİSOĞLU)

Harisoğlu Holding’in tek varisi, çapkın ve başına buyruk bir delikanlıdır. Babasının ismi altında ezilmiştir. Bu ezikliğin acısını kadınlardan çıkarmakta ve çoğu zaman kontrolünü kaybetmektedir. Yaşadığı platonik aşkla saplantılı bir adama dönüşür.

ÖYKÜ ÇELİK (MERAL USLU)

Maceraperest kocasına rağmen evini ayakta tutan mücadeleci bir kadındır. Temizliğe giderek geçimini sağlamaktadır. Üvey abisi ve yeğeni evlerinde kalmaya başlayınca hayatı değişir. Yeğeninin Harisoğlu Holding’e girmesi ve zengin olma ihtimali, talihsiz kaderini değiştirecek yegâne şanstır.

ÖNDER AÇIKBAŞ (VEDAT USLU)

Renkli bir hayatı olan Vedat maceraperestliğiyle kendini de etrafındakileri de belaya sürükleyen biridir. Çalışmak lügatında olmamasına rağmen sevimli tavrıyla karısının göz bebeğidir. Fırsatçılığı ve kıvrak zekasıyla, bir gün voleyi vuracağını düşünmektedir. Tembel ama bir o kadar da eğlencelidir.

ALEYNA SOLAKER (YASEMİN KORHAN)

Çekiciliği kadar aklıyla da tuttuğunu koparan bir kadındır. Genç yaşına rağmen aile şirketinde işleri idare edebilecek kadar beceriklidir. Geçmişine dair sırlar ortaya çıkınca aile hayatı kökünden sarsılır.

KORAY ŞEHİNBAŞ (YADİGAR ASLAN)

Yılmaz Harisoğlu’nun sağ kolu ve kara kutusudur. Geçmişten gelen sırları bildiği için bir yaverden fazlasıdır. Gerektiğinde her türlü kirli işi yapacak kadar sadık ve korkusuzdur. Beklenmedik bir aşk onu ikilem arasında bırakacaktır.

ZEYNEP KUMRAL (ZEHRA ASLAN)

Harisoğlu Holding’in patroniçesi Şaheste’nin kız kardeşi ve sağ koludur. Şaheste’nin bütün sırlarına vakıftır. Oğlunun iyi bir hayat yaşaması için kendi tutku ve hırslarından vazgeçmiştir. Sözünden çıkmadığı ablasını, oğlu Ali yüzünden karşısına alınca bastırdığı tutkular açığa çıkacaktır.

PELİN ULUKSAR (AHU HATAY)

Harisoğlu Holding’in genç yöneticisi alımlı ve başarılı bir kadındır. Şirketin varisi Ufuk’a meftundur. Onun kadınlarla ilişkilerini bir hevesten ibaret görmektedir. Ufuk’un gözünde bir dost olsa da eninde sonunda kendisine varacağını düşünmektedir. Hedefine sabır ve sükunetle gider.

HİRA KOYUNCUOĞLU (PINAR YOKUŞLU)

Nam salmış bir tefecinin yeğeni ve gözü kara bir kadındır. İstediğini elde etme konusunda kural tanımaz. Karşısında kim olursa olsun kendine yapılanı cezasız bırakmaz.

BELGİN ŞİMŞEK (HEVES ZARİFÇE)

Yetim büyüyen Heves, Harisoğlu konağında evi idare eden yardımcıdır. Ali’nin ev içindeki en yakın sırdaşıdır.

HAKKI CEYLAN

Acımasızlığıyla nam salmış Hakkı İstanbul’un korkulan tefecilerinden biridir. İstanbul’da ondan habersiz kumar oynanan bir yer yoktur. En büyük zaafı yeğeni Pınar’dır.

BEKİR KORHAN

Handan’ın kocası Bekir, Yılmaz’ın asker arkadaşı ve dostudur. İlgili bir baba ve itibarı olan bir iş adamıdır. Şirketin yüzde elli hissesini karısı Handan’a vermiştir. Mutlu iş ortaklığı mutlu bir evlilik getirmemiştir. Kızları Yasemin için evliliği aşktan yoksun bir şekilde devam ettirmektedirler.

DAVUT TOSUN

Yeraltı dünyası ve zenginlerin oyun oynadığı kumarhanenin sahibidir. Meslek gereği Harisoğlu dahil birçok iş adamıyla ilişki içindedir. Para ve menfaat için her şeyi yapabilecek bir adamdır. Dinlediği tek kişi Hakkı’dır.