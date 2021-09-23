Benim Hayatım dizisi ne zaman başlayacak, kadroda kimler var? Hazırlıklar tamamlandı

Benim Hayatım dizisi ne zaman başlayacak, kadroda kimler var? Hazırlıklar tamamlandı

Star TV'de ekrana gelecek olan Benim Hayatım dizisi için hazırlıklar başlarken, oyuncu kadrosu ise merak konusu oldu. Peki, Benim Hayatım dizisi ne zaman başlayacak, kadroda kimler var? İşte detaylar

Star TV bu sene ekrana gelecek olan iddialı dizilerine bir yenisini daha ekledi ve Benim Hayatım dizisi için hazırlıklar başladı.

Dizinin çekimlerinin hafta sonu başlaması planlanırken, dizide yer alacak olan oyunculardan ise ilk kare geldi.

Bunun üzerine diziyi ve diziye dair detayları merak edenler, araştırma yapmaya başladı.

Seyirciler, "Benim Hayatım dizisi ne zaman başlayacak, kadroda kimler var?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Benim Hayatım dizisi ne zaman başlayacak, kadroda kimler var? İşte ayrıntılar...

BENİM HAYATIM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmen koltuğunda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tan'ın oturacağı dizi, bir baba-kız dramını ekrana taşıyacak.

Yine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin senaristi Bahadır Özdener'in yapımcılığını üstlendiği diziyi Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete yazıyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

KADRODA KİMLER VAR?

Dizinin kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Esra Ronabar, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek yer alıyor.