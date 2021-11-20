Benim Hayatım reytinglerde yenilince gün değiştirdi! İşte yeni yayın günü

Başrollerinde Savaş Özdemir, Genco Özak ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'ın yayın günü değişti. Peki Benim Hayatım hangi gün yayınlanacak? İşte yeni yayın günü

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım, istediği başlangıcı yapamayan dizilerden...

Savaş Özdemir, Genco Özak ve Nilsu Berfin Aktaş'ı buluşturan BVB Yapım imzalı Benim Hayatım dizisi, pazar günkü reyting savaşından başarılı çıkamadı.

Pazar günü Teşkilat ve Yargı gibi konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken dizilere kafa tutamayan dizinin yayın günü konusunda değişikliğe gitme kararı alındı.

PERŞEMBE GÜNLERİ EKRANLARA GELECEK

Yapımcılığını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristi Bahadır Özdener'in üstlendiği Benim Hayatım dizisi, 25 Kasım Perşembe tarihinden itibaren her perşembe izleyicisiyle buluşacak.

Bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyan dizi için alınan gün değişikliği kararı, dizinin sevenlerini endişelendirdi.

Çünkü gün değişikliği kararının reytingler üzerindeki etkisi çok önemli. Genelde gün değişikliğinden sonra reytingler istenen seviyeye gelmezse dizilerin final yaptığı biliniyor.

Bu nedenle Benim Hayatım'ın perşembe günleri ekranlara gelen Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi ciddi rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.