Benim Hayatım'ın Ali'si Genco Özak kimdir, kaç yaşında? Genco Özak'ın biyografisi

Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'da Ali karakterine kimin hayat verdiği merak ediliyor. Peki BBenim Hayatım'ın Ali'si Genco Özak kimdir, kaç yaşında?

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım, bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak olan Benim Hayatım dizisinin başrollerinde Genco Özak, Nilsu Berfin Aktaş ve Savaş Özdemir yer alıyor.

Çukur dizisinde hayat verdiği Kulkan Erdenet karekteriyle geniş bir hayran kitlesi elde edinen Genco Özak, Benim Hayatım dizisinde 'Ali Aslan' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Genco Özak'ın hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Benim Hayatım'ın Ali'si Genco Özak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Genco Özak'ın biyografisi...

BENİM HAYATIM ALİ ASLAN KARAKTERİ HAKKINDA

Ali, Harisoğlu holdingin bünyesinde çalışan idealist bir avukattır. Şirketin düzenlediği yarışmayı kazanan Hayat’ı görür görmez aşık olur. Türlü entrikaya ve kötülüğe rağmen aşkı için sonuna kadar mücadele edecektir.

GENCO ÖZAK KİMDİR?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Genco Özak, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Özak, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı ''Çalgı Çengi'' sinema filminin yapım ekibinde görev alarak sektöre girmiştir.

Oyunculuğa adımını 2014 yılında rol aldığı ''Kocamın Ailesi'' ile atan Özak, ''Güvercin'' dizisinde hayat verdiği Ökkeş karakteriyle ün kazanmıştır.

Taşra Kabare'nin ''Temizlik İşleri'' adlı tiyatro oyununda yer alan genç oyuncu, ekranların fenomen dizisi Çukur'da hayat verdiği ''Kulkan Erdenet'' isimli karakterle büyük bir üne kavuşmuştur.

Şimdilerde Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'da Ali karakterini canlandıran Özak, 1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcudur.

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