Benim için çok değerli demişti! Hande Sarıoğlu göğüslerini reklam için kullandı!

Benim için çok değerli demişti! Hande Sarıoğlu göğüslerini reklam için kullandı!

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu, iddialı bir paylaşımda bulundu. Bir marka ile anlaşma yapan Sarıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama şoke etti.

Bir zamanlar spikerlik yapan Hande Sarıoğlu, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor.

Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu, istifa etmişti.

Instagramı aktif kullanan fenomen isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.

Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Hande Sarıoğlu, dekolteli pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

"Memelerim çok değerli"

Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti.

Hande Sarıoğlu'dan yine olay yataracak bir paylaşım geldi.

Bir marka ile anlaşma yapan Sarıoğlu, bunu duyururken ilginç bir yola başvurdu.

Göğüslerini reklam için kullandı

"KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu "Hande Sarıoğlu’na yeni göğüs sponsoru... Sponsorluk anlaşması sağlandı. Yapılan basın toplantısının ardından anlaşmanın detayları belli oldu. Hande Sarıoğlu’nun göğüs sponsorluğu için attığı imza; Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak" dedi.

Takipçileri coştu

Bu paylaşım notu Hande Sarıoğlu'nun hayranlarını da coşturdu. Hande Sarıoğlu'nunn takipçileri "Bu göğüslere de bu yakışırdı", "Zamanında yaptığın yatırım meyve verdi" yorumları yaptı.