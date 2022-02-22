Benim İçin Üzülme'nin hüzünlü Buke'si.. Göbeğini dışarıda bırakan hamilelik pozları ve değişimiyle şov yaptı!

Benim İçin Üzülme'nin hüzünlü Buke'si.. Göbeğini dışarıda bırakan hamilelik pozları ve değişimiyle şov yaptı!

Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakterine hayat veren Fulya Zenginer, şu sıralar ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. İlk kez anneliği tadacak olan oyuncu, değişimiyle gündeme geldi.

6 Kasım 2012'de ATV'de yayınlanmaya başlayan Benim İçin Üzülme dizisi, Artvin'in Hopa ilçesi, Rize, Trabzon, Kars, Gürcistan-Batum gibi birden farklı bölgelerde çekildi.

2 sezon süren ve 29 Nisan 2014'te yayınlanan 55. bölümü ile final veren dizinin başrollerinde; Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul ve Öykü Çelik yer aldı.

Murat Tokat ve Mahsun Kırmızıgül'ün yapımcılığını yaptığı dizide Fulya Zenginer, Buke karakterine hayat verdi.

Buke'yi canlandıran ve güzel gözleri ile dikkatleri üzerine çeken Fulya Zenginer, 21 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamlayan ardından Bakırköy Lisesi'nde okuyan Zenginer, Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu.

2006-2008 yılları arasında Star TV'nin yayımlanan İki Aile adlı dizide ilk kez kamera karşısına geçen Zenginer, Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz'i canlandırdı.

Daha sonra ATV'de yayımlanan Tövbeler Tövbesi adlı dizide Fidan'ı canlandıran oyuncu, Cine5'te yayımlanan Dizi Magazin'de konuk sunuculuk yaptı.

Benim İçin Üzülme'nin Buke'si olarak akıllarda kalan oyuncu, yıllar içinde ise bir hayli değişti ve güzelleşti.

FULYA ZENGİNER'İN DEĞİŞİMİ

Küçük Kadınlar dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu. Mutlu giden evliliklerini bebekle taçlandıran çift,sosyal medyada dikkati çekiyor.

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Fulya Zenginer ise güzelliği ve değişimi ile hayranlarından beğeni alıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Fulya Zenginer, sık sık hamilelik pozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hamilelik pozlarına yenisini ekleyen Zenginer, ayna pozunu "Son günler..." notunu düştü.

Fulya Zenginer'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Sağlıkla kucağınıza alın inşallah", "Çok güzel bir ailesiniz... Maşallah size" ve "Ye ne güzel bir heyecan, ben de bebişi dört gözle bekliyorum" gibi yorumlarda bulundu.