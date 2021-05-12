Bennu Yıldırımlar kimdir? Sadakatsiz dizisine sürpriz transfer

Bennu Yıldırımlar, her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisine konuk oluyor. Dizinin sıkı takipçileri, 'Bennu Yıldırımlar kimdir?' sorusuna yanıt arıyor.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran ve başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadaksiz'e başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar konuk oluyor.

Bu gelişmenin ardından dizinin müdavimleri, Bennu Yıldırımlar'ın hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Öte yandan Bennu Yıldırımlar'ın canlandıracağı karakter de merak konusu oldu.

Peki, Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Bennu Yıldırımlar'ın hayatı hakkında bilgiler...

SADAKATSİZ ASYA GÜNALAN HAKKINDA

BBC yapımı Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen koronavirüs haberleriyle sarsılmıştı. Dizinin başrol oyuncularından Burak Sergen’in tedavisinin devam ediyor olması senaristleri yeni arayışlara itti.

Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, senaryosunda değişikliğe gidilecek olan dizide, Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakterinin geçmişinde önemli bir yer tutan ''Asya Günalan'' karakterini canlandıracak.

Asya Günalan, Tekirdağ’ın ve Asya’nın hayatına bomba gibi düşecek ve onun geçmişini sorgulamasına neden olacak.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Bennu Yıldırımlar, 1986 yılında Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girmiştir.

İki sene de Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okuyan ünlü oyuncu, üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu'na başlamış ve Londra Westminster Adult Education Institute’te drama üzerine kurs almıştır.

Yıldırımlar, 1993-1997 yılları arasında Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural gibi oyuncular ile birlikte rol aldığı ve o zamanlar küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan ''Süper Baba'' dizisinin asi kızı Elif olarak tanınmıştır.

2006-2010 yılları arasında yayımlanan ve Reşat Nuri Güntekin’in romanından uyarlanan ''Yaprak Dökümü'' dizisinde Fikret karakterini canlandırmıştır. Sonraki yıllarda Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerde başrol olarak yer almıştır.

1988 yılından beri aktif olarak İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz sezon William Shakespeare’in Serdar Biliş yönetmenliğindeki ''12. Gece'' adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır.

''Kadın'' dizisinde, mutsuz ilk evliliğinden olan kızı Bahar'ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice karakterini canlandıran başarılı oyuncu, son olarak Exxen’de yayımlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinde rol almıştır

İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evli olan Bennu Yıldırımlar'ın Ada isminde kızı vardır. 1.69 metre boyunda ve 61 kilo olan Bennu Yıldırımlar Yay burcudur.

BENNU YILDIRIMLAR'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Kadın (Hatice) – 2017-2018

Altınsoylar (Saadet) – 2016

Gönül İşleri (Servet) – 2014

Umutsuz Ev Kadınları (Nermin) – 2011-2014

Yaprak Dökümü (Fikret) – 2006-2010

Anında Görüntü Show – 2008

Kabuslar Evi – 2006

Maki (Iraz) – 2005

Aynalar (Gül) – 2004

Şapkadan Babam Çıktı (Emel) – 2002

Bir Tatlı Huzur – 2002

Tek Celse – 2002

Üzgünüm Leyla – 2001

Utanmaz Adam – 1998

Kördüğüm – 1998

Süper Baba (Elif) – 1997

Sharpe'nin İntikamı – 1996

Kopgel Taksi – 1995

Muhteşem Zango – 1994

Rifle King Kong Show – 1993

Gülen Ayva Ağlayan Nar – 1990

Gençler – 1990

Perili Köşk – 1988

BENNU YILDIRIMLAR'IN ROL ALDIĞI FİLMLER