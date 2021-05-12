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- Bennu Yıldırımlar kimdir? Sadakatsiz dizisine sürpriz transfer
Bennu Yıldırımlar kimdir? Sadakatsiz dizisine sürpriz transfer
- Haber Merkezi
- 12.05.2021 - 20:46
- Güncelleme : 12.05.2021 - 22:16
Çarşamba akşamlarına damgasını vuran ve başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadaksiz'e başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar konuk oluyor.
Bu gelişmenin ardından dizinin müdavimleri, Bennu Yıldırımlar'ın hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Öte yandan Bennu Yıldırımlar'ın canlandıracağı karakter de merak konusu oldu.
Peki, Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Bennu Yıldırımlar'ın hayatı hakkında bilgiler...
SADAKATSİZ ASYA GÜNALAN HAKKINDA
BBC yapımı Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen koronavirüs haberleriyle sarsılmıştı. Dizinin başrol oyuncularından Burak Sergen’in tedavisinin devam ediyor olması senaristleri yeni arayışlara itti.
Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, senaryosunda değişikliğe gidilecek olan dizide, Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakterinin geçmişinde önemli bir yer tutan ''Asya Günalan'' karakterini canlandıracak.
Asya Günalan, Tekirdağ’ın ve Asya’nın hayatına bomba gibi düşecek ve onun geçmişini sorgulamasına neden olacak.
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Bennu Yıldırımlar, 1986 yılında Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girmiştir.
İki sene de Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okuyan ünlü oyuncu, üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu'na başlamış ve Londra Westminster Adult Education Institute’te drama üzerine kurs almıştır.
Yıldırımlar, 1993-1997 yılları arasında Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural gibi oyuncular ile birlikte rol aldığı ve o zamanlar küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan ''Süper Baba'' dizisinin asi kızı Elif olarak tanınmıştır.
2006-2010 yılları arasında yayımlanan ve Reşat Nuri Güntekin’in romanından uyarlanan ''Yaprak Dökümü'' dizisinde Fikret karakterini canlandırmıştır. Sonraki yıllarda Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerde başrol olarak yer almıştır.
1988 yılından beri aktif olarak İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz sezon William Shakespeare’in Serdar Biliş yönetmenliğindeki ''12. Gece'' adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır.
''Kadın'' dizisinde, mutsuz ilk evliliğinden olan kızı Bahar'ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice karakterini canlandıran başarılı oyuncu, son olarak Exxen’de yayımlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinde rol almıştır
İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evli olan Bennu Yıldırımlar'ın Ada isminde kızı vardır. 1.69 metre boyunda ve 61 kilo olan Bennu Yıldırımlar Yay burcudur.
BENNU YILDIRIMLAR'IN ROL ALDIĞI DİZİLER
- Kadın (Hatice) – 2017-2018
- Altınsoylar (Saadet) – 2016
- Gönül İşleri (Servet) – 2014
- Umutsuz Ev Kadınları (Nermin) – 2011-2014
- Yaprak Dökümü (Fikret) – 2006-2010
- Anında Görüntü Show – 2008
- Kabuslar Evi – 2006
- Maki (Iraz) – 2005
- Aynalar (Gül) – 2004
- Şapkadan Babam Çıktı (Emel) – 2002
- Bir Tatlı Huzur – 2002
- Tek Celse – 2002
- Üzgünüm Leyla – 2001
- Utanmaz Adam – 1998
- Kördüğüm – 1998
- Süper Baba (Elif) – 1997
- Sharpe'nin İntikamı – 1996
- Kopgel Taksi – 1995
- Muhteşem Zango – 1994
- Rifle King Kong Show – 1993
- Gülen Ayva Ağlayan Nar – 1990
- Gençler – 1990
- Perili Köşk – 1988
BENNU YILDIRIMLAR'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
- Ahlat Ağacı (Asuman) – 2018
- Ağustos Böcekleri ve Karıncalar (Selma) – 2016
- Anı Yaşamak (kısa film) – 2010
- Kars Öyküleri – 2010
- Gökten Üç Elma Düştü – 2008
- Hiç Yoktan Aşk – 2000
- Ölümün El Yazısı – 1999
- Eski Fotoğraflar – 1998
- Kaç Para Kaç – 1998
- Ağrı’ya Dönüş – 1994
- Gece Melek ve Bizim Çocuklar – 1994
- Adada Son Gece – 1992
- Hacı Yusuf Efendi – 1987