Bensu Soral göğsünden büyük bikini giydi! 'Çiçekler fazla büyük değil mi'

Bodrum'da tatilin tadını çıkaran oyuncu Bensu Soral, son paylaştığı pozuyla sosyal medyayı salladı.

31 yaşındaki başarılı oyuncu Bensu Soral, rol aldığı "İçerde" dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yaptı.

Son olarak "Cam Tavanlar" dizisiyle ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu, özel hayatındaki gelişmeler ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer aldı.

İş insanı Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral, 3 yıl sonra ayrılma kararı almıştı.

Evliliğindeki krizi aşarak mutlu günlerine geri dönen güzel oyuncu, şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor.

Güzelliği ve fiziğiyle de öne çıkan oyuncu, son paylaşımıyla göz doldurdu.

Instagram hesabından çiçekli bikinili pozunu paylaşan Soral, beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım...