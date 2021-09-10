Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? İkiliden ortak açıklama geldi

Üç senedir evli olan oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş'ın ayrıldığı iddia edildi. İddiaların ardından ''Bensu Soral ve eşi Hakan Baş boşandı mı?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

2018 yılında dünyaevine giren güzel oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş'ın ayrılık iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz haftalarda ikilinin arasında çocuk yapma konusunda krizler yaşandığı iddia edilmişti. Anneliğe hazır olmadığını söyleyen ve kariyerini tercih eden Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evleri ayırdığı ileri sürülmüştü.

Soral'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından tatil paylaşımı yapması iddiaları kuvvetlendirmişti. Tek başına tatile çıktığı söylentilerinin ardından Bensu Soral ve eşi Hakan Baş'ın ayrıldığı yönünde haberler çıkmıştı.

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Bensu Soral ile Hakan Baş, boşanma kararı aldıkları yönünde çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Ayrılık haberleri, gündemdeki yerini korurken yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Hakan Baş'ın önceki akşam bir mekanda Mina Ceran ile samimi bir şekilde eğlendiği öne sürüldü.

BENSU SORAL VE HAKAN BAŞ AYRILDI MI?

Son olarak ''Cam Tavanlar'' dizisinde başrol olarak yer alan güzel oyuncu Bensu Soral ve eşi iş insanı Hakan Baş'tan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Çift sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda, ''Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.'' ifadelerine yer verdi.

Soral ve Baş'ın ortak açıklamada kullandıkları ''Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz.'' sözleri boşanma konusunu yeniden gündeme getirdi.