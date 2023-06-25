Bensu Soral "Sürpriz sonlu" diyerek paylaştı! Bikinili pozlarına yorum yağdı Ünlü oyuncu Bensu Soral, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Köpeği ile neşeli anlarını kayıt altına alan ünlü oyuncunun bikinili pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Tatil sezonu geldi çattı ve ünlüler de soluğu güneşin altında aldı!

Sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşımlar yaparak tatil keyfini sürdüren ünlü oyuncu Bensu Soral, yine olay oldu.

Soral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hem şaşırttı hem de büyüledi. Tatilin keyfini çıkaran oyuncu pembe bikinisiyle kamera karşısına geçti.

Cesur pozlarına beğeni yağdı

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Bensu Soral, bu kez bikinili fotoğrafıyla yaktı geçti.

Köpeği ile havuz başında eğlenceli anlarını kayıt altına alan Bensu Soral'ın pembe bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun fit vücudu göz kamaştırıken, iddialı pozlarına “Bu ne güzellik böyle”, “Prenses” gibi yorumlar geldi.