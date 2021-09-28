Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu? Çift kararını verdi

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu? Çift kararını verdi

Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin arasında uzun zamandır süren gerginliğin halledilemediği ve boşanacakları iddia edildi. İkilinin boşanma davası için avukatlarla görüşmeye başladığı belirtildi.

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen Bensu Soral ve Hakan Baş'a nazar değdi.

İkilinin evlilikleri üzerinde uzun zamandır kara bulutlar dolaşırken, araya üçüncü kişilerin girdiği iddia edildi.

Çift konuya ilişkin ortak bir açıklama yaparak, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır.

Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü.

Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.'' demişti.

Ancak ikilinin aralarındaki sorunlarının çözüme kavuşturulamadığı ve boşanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

Bunun üzerine, "Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu? İşte detaylar..

BENSU SORAL VE HAKAN BAŞ BOŞANIYOR MU?

Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerini kurtarmayı başaramadı ve boşanma kararı aldı.

Baş ile Soral'ın boşanma davasının açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladıkları iddia edildi.

İkiliden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarının düğününde birlikte görüntülenmişlerdi.