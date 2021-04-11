Bensu Soral'ın hastalığı Crohn nedir? Crohn hastalığı belirtileri nelerdir?

Oyuncu Bensu Soral, koronavirüs aşısı olduğu için gelen tepkiler nedeniyle Crohn hastalığıyla mücadele ettiğini duyurdu. Peki Crohn hastalığı nedir? Crohn belirtileri neler?

30 yaşındaki oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından koronavirüs aşııs olduğu anları paylaşarak sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Takipçilerinden gelen yorumlar üzerine aşı sırasında nedne öncelikli olduğu sorgulanan Bensu Soral, durumu sevenleriyle paylaştı.

Bensu Soral yayınladığı yeni mesajında Crohn Hastalığı nedeniyle her gün iğne olmak zorunda olduğunu ve bu hastalığın bağışıklığını zayıflattığını belirtti.

Kronik bir rahatsızlık olan Crohn hastalığı nedeniyle aşı konusunda kendisine sıra geldiği açıklamasının ardından Crohn hastalığı nedir, belirtileri nelerdir sorusu gündem oldu.

Peki Bensu Soral'ın hastalığı Crohn nedir? İşte Crohn hakkında bilgiler..

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Crohn hastalığı en basit şekilde, “yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma ve ülserlere yol açan bir inflamatuar bağırsak hastalığı olarak tanımlanıyor.

Crohn hastalığı adını 1932 yılında onu ilk olarak tanımlayan Dr. Burril Crohn’dan alıyor.

Crohn hastalığı tipik olarak, ince bağırsağın son kısmı veya kalın bağırsağı tutsa da, ağızdan anüse kadar, genellikle parçalı tarzda, tüm sindirim sistemini etkileyebiliyor.

Hastalık nedeniyle, anüs bölgesinde “fissür” adı verilen çatlaklar ve “fistül” olarak isimlendirilen iltihap akan delikler de sıklıkla görülebiliyor. Hastalık, iyileşmeler ve alevlenmelerle seyrediyor.

Crohn hastalığının kesin bir tedavisi yoktur ancak belirtileri kontrol altında tutabilen veya azaltabilen tedavi seçenekleri vardır.

CROHN HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Crohn hastalığının ortaya çıktığı bölgeye göre farklı şikayetleri vardır. Ancak en sık görülen belirtileri karın ağrısı ve ishaldir.

Karın ağrısı şikayeti yaşayanlar daha çok yemek yedikten sonra göbek çevresi ve göbek altı bölgesinde yaşanan ağrılardan yakınırlar.

Eğer bağırsakta ciddi oranda bir daralma söz konusu ise o zaman hastalarda kusma, şişkinlik ve kabızlık görülebilir.

Crohn hastalığı kalın bağırsakta görülüyorsa dışkıda kan görülmesi de sık rastlanılan bulgular arasındadır. Tüm bunların yanı sıra;