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    Benzerliği 'pes' dedirtti! İrem Derici'nin erkek kardeşi kopyası gibi...

    İrem Derici'nin ekranlardan uzak olan erkek kardeşi Cemre Derici'yi görenler, benzerlikleri karşısına hayrete düştü. Derici kardeşlere "kaşı gözü aynı" yorumu yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 14:03
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    Benzerliği 'pes' dedirtti! İrem Derici'nin erkek kardeşi kopyası gibi...

    Yıldızı O Ses Türkiye yarışmasından sonra parlayan şarkıcı İrem Derici, "Kalbimin Tek Sahibine" adlı parçasıyla müzik sektörüne adını kazıdı.

    2010'ların başından itibaren "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla çıkış yakalayan Derici, müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.

    Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren başarılı popçu, şimdilerde şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşıyor.

    Ailesi de merak konusu olan şarkıcının erkek kardeşi olduğunu öğrenenler şaşkınlık yaşıyor.

    "İrem Derici'nin erkek versiyonu"

    Ünlü reklamcı Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızı olan şarkıcının kardeşini görenler, “Resmen İrem’in erkek versiyonu gibi” demeden edemiyor.

    35 yaşındaki İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici, magazin dünyasından ve kameralardan uzak yaşıyor.

    Avukatlık yapan 31 yaşındaki Cemre Derici, ablasıyla sık sık görüşüyor.

    İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici...

    Benzerliği pes dedirtti! İrem Derici nin erkek kardeşi kopyası gibi... #1

    Benzerliği pes dedirtti! İrem Derici nin erkek kardeşi kopyası gibi... #2

    Benzerliği pes dedirtti! İrem Derici nin erkek kardeşi kopyası gibi... #3

    Benzerliği pes dedirtti! İrem Derici nin erkek kardeşi kopyası gibi... #4

    Benzerliği pes dedirtti! İrem Derici nin erkek kardeşi kopyası gibi... #5

    Benzerliği pes dedirtti! İrem Derici nin erkek kardeşi kopyası gibi... #6

     

     


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