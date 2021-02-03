Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında? Berat Efe Parlar'ın biyografisi..

Oyunculuğa 3.5 yaşında çeşitli reklam film ve katalog çekimleriyle başlayan Berat Efe Parlar, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Berat Efe Parlar kimdir? İşte merak edilenler...

Türkiye, 3,5 yaşındayken katalog çekimlerinde yer alan Berat Efe Parlar 'ı, çok ünlü bir markanın yüzü olduğu zaman tanımaya başladı.

İşte Berat Efe Parlar hakkında merak edilenler..

BERAT EFE PARLAR KİMDİR?

31 Mayıs 2004 doğumlu çocuk oyuncu Berat Efe Parlar, oyunculuğa 3.5 yaşında çeşitli reklam film ve katalog çekimleriyle başladı.

Berat Efe Parlar, küçük yaşta ''Fatmagül'ün Suçu Ne'' ve ''Melekler Korusun'' gibi popüler diziler dahil birçok dizide oynadı.

Parlar, ”Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde denize düşme sahnesinde küçük Osman'ın dublörlüğünü üstlendi.

2016 yılında Cem Yılmaz ile başrolü paylaştığı ''İftarlık Gazoz'' filmi ile sinemaya geçiş yapan Parlar, Güldüy Güldüy Show'da da boy gösterdi.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Melekler Korusun

Fatmagül'ün Suçu Ne

İşler Güçler

Kardeş Payı

Böyle Bitmesin

Harem

Geniş Aile

Arka Sokaklar

TV FİLMLERİ

Sır



