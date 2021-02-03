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- Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında? Berat Efe Parlar'ın biyografisi..
Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında? Berat Efe Parlar'ın biyografisi..
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 18:02
- Güncelleme : 03.02.2021 - 18:03
Türkiye, 3,5 yaşındayken katalog çekimlerinde yer alan Berat Efe Parlar 'ı, çok ünlü bir markanın yüzü olduğu zaman tanımaya başladı.
İşte Berat Efe Parlar hakkında merak edilenler..
BERAT EFE PARLAR KİMDİR?
31 Mayıs 2004 doğumlu çocuk oyuncu Berat Efe Parlar, oyunculuğa 3.5 yaşında çeşitli reklam film ve katalog çekimleriyle başladı.
Berat Efe Parlar, küçük yaşta ''Fatmagül'ün Suçu Ne'' ve ''Melekler Korusun'' gibi popüler diziler dahil birçok dizide oynadı.
Parlar, ”Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde denize düşme sahnesinde küçük Osman'ın dublörlüğünü üstlendi.
2016 yılında Cem Yılmaz ile başrolü paylaştığı ''İftarlık Gazoz'' filmi ile sinemaya geçiş yapan Parlar, Güldüy Güldüy Show'da da boy gösterdi.
ROL ALDIĞI DİZİLER
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Melekler Korusun
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Fatmagül'ün Suçu Ne
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İşler Güçler
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Kardeş Payı
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Böyle Bitmesin
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Harem
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Geniş Aile
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Arka Sokaklar
TV FİLMLERİ
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Sır